Carolina Dieckmann participa do Encontro e internautas não reconhecem a atriz e a comparam com Luísa Sonza

18/03/2021 | 15:10



Carolina Dieckmann foi a convidada do Encontro com Fátima Bernardes dessa quinta-feira, dia 18. Participando do quadro #TBT, ela relembrou sua carreira e contou o que está fazendo atualmente, mas foi a aparência da atriz que chamou a atenção dos telespectadores.

No Twitter, o nome dela apareceu entre os assuntos mais falados durante a exibição da atração global. Muitos apontaram que Carolina estava irreconhecível e a compararam com a cantora Luísa Sonza.

Homenagem de Taís Araújo

Carolina se emocionou no programa ao receber uma homenagem da colega Taís Araújo. As duas contracenaram juntas na novela Cobras e Lagartos, mas a amizade vem desde o começo da carreira delas, nos anos 90:

- Taís foi uma das minhas primeiras amigas que a profissão me deu. Quando éramos adolescentes, eu vivia na casa dela, praticamente morava com ela, conheço toda a família e agradeço por tanto acolhimento. Taís é uma irmã, tem uma importância muito grande na minha vida.

E por falar em adolescência, Carol revelou sua rotina de trabalho em um de seus primeiros papeis mais marcantes, como Açucena de Tropicaliente, em 1994:

- Eu tinha 14 anos na época. Tropicaliente teve boa parte das cenas gravadas no Ceará e eu tinha que ir, apesar de a minha mãe não poder me acompanhar. Foi um início intenso, uma relação com a equipe de família mesmo. Digo que Açucena foi o meu desabrochar.

Já em Laços de Família, em que interpretou Camila, foi um ponto de virada na carreira de atriz:

- Foi quando decidi de fato que seria atriz. Camila chegou como uma prova de fogo e não me deixou dúvidas sobre a minha escolha. E Laços de Família não perde a atualidade nunca.

Atualmente, Carolina resolveu investir em uma nova empreitada, ilustrando livros infantis!

- Eu comecei a desenhar há cerca de oito anos e poder desenhar para crianças me preenche. É um trabalho que faço com muito amor.