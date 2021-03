Zilu Camargo testa positivo para o novo coronavírus

18/03/2021 | 08:10



Zilu Camargo foi até as suas redes sociais no dia 17 de março anunciar para os seus fãs e seguidores que, infelizmente, testou positivo para o novo coronavírus.

Na publicação, a empresária escreveu que estava com alguns sintomas e logo em seguida voltou na mesma publicação para atualizar os fãs que realmente estava contaminada pelo vírus:

Eu marquei uma live para hoje no meu canal: Coisas de Zilu, mas infelizmente, vou desmarcar com vocês!!! Desde ontem estou com sintomas fortes de gripe (febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça), e hoje amanheci muito mal!!! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de Covid, e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje! Estou aguardando o resultado do exame de Covid, mas creio em Deus que não será nada... apenas uma gripe forte!!! Obrigada pela compreensão de todos, em breve faremos nossa live! Beijos meus amores!!! [Atualização: o resultado do exame de Covid deu POSITIVO]!