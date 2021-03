Números e argumentos

Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 23:59



O Grande ABC atingiu a marca de 5.051 mortes causadas pela Covid-19. Aquela doença que quando apareceu, no fim de 2019, na China, muita gente apostava que jamais chegaria por estas bandas. E que quando começou a fazer vítimas na Europa, os incrédulos diziam que aqui não prosperaria por causa do clima. O calor tropical seria um obstáculo ao vírus que, no Velho Continente, matava em razão do frio intenso.

Quando apareceram os primeiros casos, houve quem minimizasse seus efeitos. É menos letal que a H1N1. É uma gripezinha e outras afirmações desconexas e infundadas sobre um problema que, antes de chegar ao País, já havia mostrado seu poder de destruição mundo afora e que, portanto, deu chances às autoridades para que se preparassem minimamente para poder enfrentá-la. O que, definitivamente, não ocorreu.

A multiplicação de casos e de vítimas veio acompanhada de soluções mágicas receitadas por mensagens duvidosas propagadas nas telas dos celulares. As fake news contribuíram – e ainda hoje contribuem – sobremaneira para afastar seres humanos do tratamento adequado e aproximá-los da morte.

Prosperaram também as teorias negacionistas. Dentre elas a que os números de mortes por Covid estariam inflados por pessoas que morreram de outras doenças. Talvez sem perceber, quem fala esse tipo de coisa desrespeita os milhares de trabalhadores da saúde, que colocam suas vidas em risco todos os dias e são tratados como mentirosos, sabe-se lá por quê.

Depois vieram as disputas políticas. As manifestações incentivadas e até convocadas por quem deveria cuidar dos cidadãos, e não colocá-los em risco desnecessário. O investimento em remédios sem efeito comprovado, as provocações ao país que poderia fornecer substâncias imunizantes, o atraso na compra de vacinas. As festas, as aglomerações... Ou seja, temos os números, os fatos, os argumentos e a pandemia.