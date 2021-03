1979, o pluripartidartismo. 1980, o pleito prorrogado. Nasce a República de São Bernardo.

Ademir Medici

“No Brasil não há liberdade de imprensa; ela existe só até certo ponto, pois muitas vezes o homem público não compreende o papel da Imprensa.”

Fausto Polesi, em 9 de setembro de 1981, em palestra no Rotary Clube Santo André Norte.

Oficialmente, na virada dos anos 70 para 80, falava-se em abertura política e democratização. No fim do governo do general Ernesto Geisel (1974-1979) foi revogado o AI-5, o que o País ansiava.

Mas a maioria alcançada pelo governo no Congresso Nacional – graças aos senadores biônicos nascidos do ‘Pacote de Abril’, de 1977 – substituía, com tentativas de ares “democráticos”, a força do instrumento institucional tão criticado.

Surgia o ‘distritão’, nada mais que uma emenda à Lei Eleitoral. E viria o pacote eleitoral do PDS.

Ficava subentendido que o regime instituído buscava saídas para ganhar as eleições, nem que para isso fosse extinto o partido oficial, a Aliança Nacional Libertadora, com o seu oponente único, o movimento Democrático Brasileiro, que constituíam o bipartidarismo.

A ditadura militar não terminara.

- A Arena agora é PSD; o MDB, PMDB

- Ressurge o PTB, rachado com o PDT

- Grande ABC, semente do PT

- Suspensas as eleições de 1980

- As greves pioneiras da Scania e Fontoura

541 – Entre 1965 e 1979, o Brasil conviveu com Arena e MDB. O retorno do pluripartidarismo era um desejo da própria situação, o que levou à aprovação da Lei Orgânica dos Partidos quase que por unanimidade em 1979.

542 – A nova legislação eleitoral inclui um substitutivo com dupla finalidade: extinguir Arena e MDB, restabelecer a liberdade partidária.

543 – A iniciativa partiu do novo presidente da República, João Figueiredo, que sucedeu a Geisel. Imaginava-se: os arenistas iriam para o PSD, um novo partido a ser criado como base governista; a oposição se dividiria.

Lembrando: foram quatro eleições majoritárias no período do bipartidarismo: 1966, 1970, 1974, 1978. De início, a Arena foi bem, a partir de 1974 o MDB cresceu. A volta do pluripartidarismo ocorreu quase que naturalmente.

544 - A partir de 1979, os partidos políticos foram autorizados e surgiram como ramificações das agremiações do bipartidarismo.

- O MDB cedeu espaço ao PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro).

- No lugar da Arena, o PDS (Partido Democrático Social).

- Ressurgiu o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).

- Foram criados o PT (Partido dos Trabalhadores), o PP (Partido Popular) e o PDT (Partido Democrático Trabalhista).

- Pouco tempo depois, o PP estabeleceu fusão com o PMDB.

545 – No ano seguinte, 1980, outra radical mudança. Se a volta do pluripartidarismo, em 1979, foi unanimidade, a prorrogação em dois anos dos mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 1976 em 4.000 municípios foi considerada pela oposição como um casuísmo.

546 – O adiamento das eleições teve como justificativa oficial a falta de tempo para que os novos partidos atendessem às formalidades previstas na reforma de 1979. A leitura da oposição era outra: os contrários ao regime lembravam o crescimento oposicionista nas eleições de 1974, 1976 e 1978. O regime temia enfrentar as urnas imediatamente.

547 – Na prática, as eleições marcadas para 15 de novembro de 1980 foram suspensas em setembro – pouco mais de dois meses antes do pleito. Vieram os tais dois anos de lambuja e os empossados em 1977 poderiam permanecer em seus cargos até 1983. Os contrários, que renunciassem.

548 – Seis, dos sete prefeitos do Grande ABC, em pleno mandato, permaneciam na oposição. Haveria na região muitos discursos contrários à prorrogação dos mandatos, todos devidamente registrados pelo Diário, mas apenas três renunciariam, entre eles o arenista Luiz Carlos Grecco, prefeito de Ribeirão Pires.

549 – Em São Bernardo, as greves pioneiras pós-golpe de 1964, na Scania-Vabis e na Fontoura Weth, revelariam nomes do movimento dos trabalhadores, entre os quais o de Lula, o principal deles. E enquanto ex-sindicalistas como Lincoln Grillo (dos bancários), agora como prefeito de Santo André, não autorizava concentrações no Paço e no Estádio Bruno Daniel, Tito Costa, prefeito de São Bernardo, punha-se flagrantemente em defesa dos trabalhadores, antes mesmo do surgimento do PT.

550 – Nascia a ‘República de São Bernardo’. A Prefeitura virava quartel-general das greves. O Estádio da Vila Euclides ganhava manchetes nacionais e internacionais. O bispo diocesano, dom Claudio Hummes, punha-se ao lado da classe trabalhadora. A Matriz da Boa Viagem abrigava os trabalhadores e surgia a tradição de se rezar, ali, a missa do Trabalhador, em 1ºde maio pelos anos afora.

Quinta-feira, 18 de março de 1971 – ano 13, edição 1488

Manchete – Exército comunista reúne forças e cerca os aliados no Vietnã do Sul

Comércio – Inaugurado ontem (18 de março de 1971) CID (Centro Industrial de Tecidos), na Rua Gertrudes de Lima, 266, em Santo André.

Italianidade – Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André marca para amanhã (19 de março de 1971) a aula inaugural do curso de italiano. A iniciativa despertou grande interesse, comprovado pelo número inicial de inscritos: 64 pessoas.

1901 – Lançada a primeira pedra do edifício que vai ser construído no Morro Vermelho, na Liberdade, para a instalação do Hospital Umberto I, criado por iniciativa de Francisco Pignatari.

Nota – Pignatari, pai e filho, fariam história no Grande ABC, à frente de indústrias importantes no eixo Santo André a São Caetano.

1956 – No México, pelo II Pan-Americano de Futebol, o Brasil empata com a Argentina em 2 a 2 e torna-se bicampeão.

O Brasil, representado por jogadores gaúchos, jogou a final com Valdir, Figueira e Floriano, Oreco, Odorico e Enio Rodrigues, Luizinho, Bodinho, Larry, Andrade e Chinesinho.

Técnico: José Duarte.

Pelo Torneio Internacional Roberto Gomes Pedrosa, Corinthians 2, Newell’s Old Boys, da Argentina, 1; Portuguesa de Desportos 3, Nacional, de Montevidéu, 2; Santos 3, Boca Juniors 2.

1961 - Inaugurado o Parque Público Municipal da Vila São José, em São Caetano.

Bem-aventurado Faustino Miguez.

Hoje é o aniversário de Jaborandi. Localizado na região de Barretos. Elevado a município em 1948, quando se separa de Colina.