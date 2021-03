Carla Diaz é pressionada por Arthur para falar sobre o que rolou no quarto secreto no BBB21: - Até agora você não falou nada para a gente

16/03/2021 | 10:10



Mais uma segunda-feira se passou e, com ela, um novo jogo da discórdia que agitou a madrugada no BBB21. A dinâmica dessa semana consistiu em eleger três confinados como os protagonistas da edição e dividir os demais entre coadjuvantes e figurantes, sendo obrigatório usar todos os nomes da casa. As escolhas, é claro, deram o que falar durante as primeiras horas desta terça-feira, dia 16.

Caio, que foi chamado de figurante por Thaís, Viih Tube e Camilla de Lucas, não gostou nem um pouco do que as três sisters falaram sobre ele durante o jogo, e reclamou da situação em conversa com Rodolffo e Gilberto - principalmente sobre a classificação que recebeu de Thaís:

- Ela teve mil coisas para falar. Ela ficou sabendo das vezes que foi articulado jogo para cima dela e ela não teve coragem de falar no ao vivo. Não fez nada para tentar sair do paredão. Achou ruim eu ter votado nela para tentar me tirar do paredão. O meu papel não é de figurante, muito pelo contrário. Ela me colocou como figurante porque na cabeça dela foi uma forma de me ofender porque ela está ofendida de eu ter votado nela.

Outra pessoa que se ressentiu com o jogo da discórdia foi Sarah, que foi classificada como figurante por Pocah e falou sobre a situação em conversa com Gil e Caio:

- O que eu não sou é figurante. Acho que figurante é Pocah e Thaís, eu acho isso desde o começo do jogo. A Pocah quando tinha os amigos dela aqui ela aparecia para caramba. Eles saíram, ela sumiu. Eu colocaria o Arthur como figurante também. Não acho que ele seja uma peça importante no jogo. Não sei se ele tem muita opinião de jogo, não. Acho que ele vai muito com os outros.

Mas não foram todos que levaram o jogo tão a sério assim. Projota, que acabou sendo esquecido por Juliette no quadro de figurantes, brincou com a sister sobre a situação e fez até mesmo uma dancinha para divertir os brothers. Fiuk também deixou a tensão de lado e conversou com Viih Tube, se desculpando por deixá-la no quadro de figurantes.

E teve até mesmo quem ficou feliz com as palavras dos colegas durante a dinâmica. Viih Tube, por exemplo, procurou Arthur para agradecer pelo que o brother falou sobre ela, colocando-a como coadjuvante:

- Ai, Arthurzinho! Eu estava precisando de alguém para me dar uma luz assim. Muito obrigada, viu? Foi muito especial, de verdade. Eu estou nuns dias horríveis, mas já vai passar.

E o quarto secreto, hein?

E é claro que, quase uma semana depois do paredão falso, todos os brothers estão curiosos sobre as informações que Carla Diaz reuniu enquanto estava no quarto secreto. Apesar de não ter falado sobre o assunto com muita gente, a atriz acabou dando um alerta para Viih Tube, que repercutiu a preocupação em conversa com Thaís:

- A Carla falou que tem que falar muito sério comigo, falou que eu tenho que abrir meu olho e disse que acha que a próxima pessoa que vai ser atacada, que vão arrumar um motivo para votar, vai ser eu. Falou que tem muita coisa para me falar e que a gente tem que ser muito esperto porque senão a gente cai.

A youtuber, então, foi consolada pela dentista, que garantiu que ficará no jogo após o paredão e que juntas elas darão a volta por cima. Viih, por sua vez, lamentou ter desconfiado de Carla no começo do jogo:

- Como um dia eu duvidei dela? Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer essas coisas por mim. Não vou me enganar mais com Rodolffo e Caio. A gente está junto. A Carla sabe quem é de verdade, ela viu tudo.

Enquanto isso, Carla Diaz estava sendo pressionada pelo affair, Arthur, a dar mais informações sobre o que ela havia visto no quarto secreto:

- Até agora você não falou nada para a gente. Nenhuma informação.

A atriz, por sua vez, se defendeu:

- Porque eu acho que tem informações que eu tenho que digerir primeiro e falar na hora certa. Falei várias coisas. Já tinha te falado da falsidade.

O casal seguiu discutindo e os pombinhos chegaram até mesmo a se estranhar depois que Carla questionou Arthur se ele havia falado mal dela durante sua ausência e que o crossfiteiro alegou que ela estava interferindo em seu jogo - no entanto, a loira colocou um ponto final na discussão afirmando que não iria brigar com o amado por causa de Gilberto e Sarah. Vish!