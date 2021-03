Ana Paula Siebert faz cirurgia de emergência e agradece apoio: Estou ótima, na medida do possível

15/03/2021 | 11:10



Ana Paula Siebert usou o Instagram para avisar os seguidores que iria passar por uma cirurgia no último domingo, dia 14. A modelo, esposa de Roberto Justus, disse que iria fazer um procedimento para trocar as próteses de silicone dos seios. No Stories, ela agradeceu o carinho dos seguidores:

Pessoal, obrigada por tantas mensagens lindas... As boas vibrações funcionaram e eu estou ótima (na medida do possível rsrs). Amanhã apareço aqui.

Antes de fazer a cirurgia, Ana Paula explicou que suas próteses cederam bastante, causando desconforto. Depois de ir ao médico, a modelo escolheu fazer o procedimento com urgência.

- Vocês já me perguntaram e eu já contei aqui em caixinha de perguntas que eu tinha intenção de trocar a minha prótese, que tenho silicone nos seios. Ela tem mais ou menos dez anos, e já estava na hora de trocar, mas não queria, porque queria ter filhos, e tudo mais. Quando amamentei, sabia que iria trocar, mas a minha intenção era trocar ela no segundo semestre, quando a Vicky já estivesse andando.

Ela disse que começou a sentir mais desconforto quando parou de amamentar a filha Vicky:

- Ocorre que depois que parei de amamentar, senti que [a prótese] cedeu bastante. Até me perguntaram isso nas caixinhas de pergunta. Acho muito engraçado as pessoas terem coragem de perguntar essas coisas. Mas perguntaram porque dava para ver que realmente cedeu bastante, e o problema não é ceder esteticamente, porque você coloca o sutiã e segura. O problema é que um dos lados cedeu mais, deslocou, e ele não me causa uma dor forte, mas ele me causa um incômodo de vez em quando. Fiquei preocupada porque estava causando esse incômodo que eu nunca tive.

Por fim, ainda contou:

- Fui ao médico nessa semana, e quis a opinião dele. Ele falou que está tudo certo por enquanto, mas que ele achava prudente fazer essa troca, que não é só uma troca de prótese, é uma operação na mama inteira. Ele achava mais prudente a gente fazer o quanto antes. Eu decidi fazer urgente porque meu marido está em casa e pode ficar com a Vicky. Eu não vou poder pegar ela no colo, e me sinto confortável em saber que ela tem o pai ali para dar a ajuda.