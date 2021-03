Pocah, Projota e Thaís formam o sétimo Paredão do BBB 21

15/03/2021 | 08:27



Projota, Pocah e Thaís estão disputando o sétimo paredão do BBB 21, formado neste domingo, 14. O trio tem até a próxima terça-feira, dia 16, para defender junto ao público a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Anjo da semana, Projota foi indicado pelo líder Fiuk após imunizar o crossfiteiro Arthur. Conforme combinado com o público na quinta-feira passada, 11, os três participantes que recebessem o maior número de votos pela casa, completariam o certame. A funkeira Pocah e o doutorando em economia Gilberto receberam quatro votos, enquanto a cirurgiã-dentista Thaís levou cinco. O trio disputou o bate-volta, que acabou livrando Gil do paredão.

Quem votou em quem:

- Rodolffo votou na Thaís

- Gilberto votou na Pocah

- João votou na Pocah

- Sarah votou na Pocah

- Camilla votou no Caio

- Caio votou na Thaís

- Thaís votou no Gilberto

- Viih Tube votou no Gilberto

- Projota votou na Thaís

- Pocah votou no Gilberto

- Carla votou no Gilberto

- Juliette votou na Pocah

- Arthur votou na Thaís (x2).