Boninho tira sarro de Sarah e Pyong Lee analisa desempenho da sister no BBB21

15/03/2021 | 14:11



Sarah está dando o que falar no BBB21! A participante, que causou desde o início do programa e já foi de queridinha a odiada pelo público, acabou atraindo a atenção até mesmo do ex-BBB Pyong Lee, considerado um dos melhores jogadores da edição anterior do reality.

De acordo com o jornal Extra, o hipnólogo deixou de acompanhar com frequência os acontecimentos do reality show depois da saída de Lucas Penteado, por conta das atitudes de Karol Conká e Lumena. No entanto, o ex-brother continuou acompanhando a trajetória de alguns participantes, principalmente de Sarah - considerada a estrategista desta edição.

- Acredito que a Sarah seja mais estrategista. Ela assistiu e estudou o [BBB] 20, tem mais referências. Eu diria para Sarah continuar avaliando o todo e tomando cuidado para não ser influenciada. É complicado lá dentro, porque a cada semana acontecem alterações psicológicas que a gente só percebe depois de sair.

Pyong ainda revelou que, como muitos, estava gostando da amizade protagonizada por Sarah, Gilberto e Juliette - conhecidos como G3 -, e que sentiu o afastamento do trio. Além disso, ele ressaltou a expectativa de que Carla Diaz dê uma esquentada no jogo após sua passagem pelo quarto secreto:

- Desde o início gostei muito da Juliette, por ser autêntica e engraçada. O G3 já quebrou e teremos uma mudança no jogo depois desse paredão falso.

Por fim o hipnólogo revelou que considera o jogo de Sarah muito parecido com o seu, e afirmou que a loira ainda tem chances de restabelecer sua popularidade no programa:

- O jogo dela estava indo muito bem. Ela deu uma escorregada agora, mas lá dentro é impossível ler tudo. Por isso que o jogo muda toda semana. Existe chance sim dela se redimir, mas já machucou muito mesmo.

E o youtuber não parece ser o único preocupado com as escorregadas da sister: de acordo com o colunista Leo Dias a mãe de Sarah também acredita que a filha precisa rever algumas de suas atitudes, seguindo mais seus instintos e menos a emoção do jogo. Como exemplo, ela citou a questão da filha com Juliette, de quem a loira foi vista falando mal pelas costas:

- Não acho que ela fez isso para prejudicar a Juliette ou porque não gosta dela. O que observo é que todos os jogadores falam demais e quando isso acontece, percebo, assim como o público, que não é algo positivo. A ociosidade e a dinâmica do jogo impulsionam todos os jogadores a incorrer nesse erro. Quanto a pedir desculpas à Juliette, Sarah tem que seguir o coração dela e deixar um pouco de lado o jogo.

Apesar disso, a policial militar aposentada afirmou estar satisfeita com o desempenho da jovem no reality show, e afirma que a filha não deixou sua personalidade e essência de lado quando entrou no confinamento:

Eu estou satisfeita porque ela está sendo quem ela é. A Sarah é autêntica, divertida, educada, bom coração e tem personalidade própria. Ela não vai fazer e dizer o que as pessoas querem só para agradá-las. Além disso, o BBB é um jogo e todos os participantes estão lá com o mesmo intuito, vencer esse jogo, dessa forma, cada qual ao seu modo, está usando a estratégia que melhor convém. Não se trata de julgar o caráter, mas sim a estratégia de jogo. Quanto aos telespectadores, cada um tem o direito de gostar ou não.

Com ou sem satisfazer o público, uma coisa é certa: Sarah acabou virando meme nas mãos dos telespectadores depois da volta de Carla Diaz para a casa mais vigiada do Brasil. O motivo? A consultora de marketing tem pedido frequentes desculpas para a atriz, talvez com receio do que Carla pode ter visto e ouvido enquanto estava no quarto secreto.

A brincadeira foi tão longe que até mesmo Boninho acabou se envolvendo! No último sábado, dia 13, um internauta compartilhou em seu Twitter um vídeo no qual Camilla de Lucas e Gilberto procuram pela loira, sendo que o pernambucano estava literalmente gritando pela amiga.

Na legenda do vídeo, um fã chamado Bruno questionou onde estaria a sister, e acabou recebendo a seguinte resposta do diretor:

Brunão, meu querido irmão, acho que está pedindo desculpas.