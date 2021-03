Correção: Covid faz Crespo mudar o time do São Paulo para o jogo em Novorizonte

12/03/2021 | 21:04



A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. (Léo, Wellington e Diego Costa testaram positivo para covid). Segue a versão corrigida:

O técnico Hernán Crespo terá de mudar a escalação do time do São Paulo para o jogo deste sábado, contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Léo, Wellington e Diego Costa testaram positivo para covid-19 e estão fora do confronto.

O atacante Galeano testou negativo para o novo coronavírus, mas, como divide residência com Diego Costa, foi isolado preventivamente e não viajou para o jogo deste sábado. Além deles, Crespo não poderá contar com Arboleda, que foi liberado para viajar ao Equador, e Igor Gomes, ainda se recuperando de uma concussão.

Luan e Rodrigo Freitas deverão ser as caras novas no setor defensivo, enquanto no meio de campo o treinador argentino só deve decidir após o treino de sábado entre Tchê Tchê e Rodrigo Nestor. O certo é que o time mais uma vez vai atuar com três zagueiros, tática aprovada pelo elenco e proporcionou duas vitórias por 4 a 0 nas duas últimas apresentações (Internacional de Limeira e Santos).

Por causa dos desfalques, Crespo chamou três garotos das categorias de base para completar o elenco nos treinamentos. Foram eles: o lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, o meio-campista Talles Costa e o atacante Vitinho.

O time mais provável para entrar em campo em busca da terceira vitória após quatro jogos é o seguinte: Tiago Volpi; Bruno Alves, Luan e Rodrigo Freitas; Igor Vinicius, Tchê Tchê (Rodrigo Nestor), Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.

O São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista, com sete pontos, ao lado da Ferroviária, mas tem a vantagem de um saldo melhor: 8 a 6. Ponte Preta, com um ponto, e São Bento, com zero, completam a chave.