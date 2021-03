Meghan Markle exigiu que palácio contasse a verdade sobre briga com Kate Middleton: Não fui eu que fiz a Kate chorar

12/03/2021 | 13:10



Parece que a relação entre Meghan Markle e Kate Middleton está longe de voltar ao normal. Além do fato de elas não se falarem há mais de um ano, agora o jornalista e biógrafo Omid Scobie, autor de Finding Freedom, narrativa da história do relacionamento de Markle com o Príncipe Harry, revelou que Meghan enviou um e-mail para os assessores da família real britânica exigindo que fosse contada a verdade sobre a briga que teve com a esposa do Príncipe William. O escritor expôs a mensagem em um artigo publicado no site da revista britânica Harpers Bazaar.

Para que você entenda, em novembro de 2018, alguns meses antes do casamento de Harry e Markle, que rolou em maio de 2019, a imprensa britânica noticiou que uma briga entre a atriz e Kate durante um teste de vestidos para a cerimônia, o que resultou na esposa de William chorando. No entanto, na entrevista concedida por Markle e Harry à Oprah Winfrey, Meghan confirmou o desentendimento, mas relatou que foi ela que chorou por causa da briga. Ela também disse que Middleton se desculpou após ao ocorrido.

Desta forma, Omid Scobie diz que Markle escreveu o seguinte na mensagem enviada em janeiro:

Bem, se vocês estão enviando pronunciamentos para todo o lado agora, então talvez o Palácio de Kensington possa finalmente esclarecer que não fui eu que fiz a Kate chorar.

Ainda segundo o biógrafo, o e-mail teria sido ignorado pelos assessores reais, já que na avaliação por parte dos representantes da realeza, Middleton não deveria ser envolvida em fofocas inúteis.

Na entrevista à Oprah, no entanto, Meghan não ficou quieta quando perguntada sobre a briga dela com Middleton, e disse:

- O mais difícil para mim é que não apenas fui culpada por algo que não fiz, mas que aconteceu comigo, sem dar mais detalhes sobre a briga, mas explicou que o desentendimento ocorreu durante a seleção do vestido que seria usado pela Princesa Charlotte, filha de Middleton, como dama de honra do casamento.

Harry e William abrem canais de comunicação após entrevista polêmica

Depois de todo bafafá que a entrevista da Oprah fez, os príncipe Harry e William estão procurando maneiras de ter uma conversa franca.

- Eles abriram canais de comunicação, revelou uma fonte do site Page Six.

Apesar de não ficar claro quanto contato eles tiveram, os dois ainda estão se falando após as revelações de Harry e Meghan no bate-papo, sendo que eles chegara, até, a acusar a realeza de crueldade e racismo, visto que, segundo o casal, um dos membros da família real estava preocupado, antes do nascimento de Archie, sobre a cor que a criança poderia ter.

A família real está sob uma grande polêmica!