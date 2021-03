São Bernardo FC desafia experiente time do Atibaia em Americana

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/03/2021 | 00:01



Com dois empates nas duas primeiras rodadas da Série A-2 estadual, o São Bernardo FC está desde ontem em Americana para tentar vencer pela primeira vez. O adversário, a partir das 15h, no Estádio Décio Vitta, será o Atibaia, que também ainda não perdeu na competição (soma um triunfo e uma igualdade). O time do Interior conta com jogadores experientes,como Dogão, Alê, Cristian, Luan e Felipe Menezes.

O técnico Ricardo Catalá não poderá estar à beira do campo, porque foi expulso diante do Red Bull Brasil. Assim, o time será comandado pelo auxiliar Fabiano Eller. Quem também está fora por suspensão é o lateral-direito Lucas Mota, que recebeu o cartão vermelho na rodada passada. O xará Lucas Ferrón é opção para o setor. Natan, Vitinho e Gamaroni, machucados, seguem fora.