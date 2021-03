Água Santa coloca 100% de aproveitamento à prova na Capital

Dérek Bittencourt

10/03/2021 | 00:01



O Água Santa tem pela frente grande desafio pelo Campeonato Paulista da Série A-2 a partir das 19h de hoje, no Estádio do Canindé. Com 100% de aproveitamento até aqui, o Netuno mede forças com a Portuguesa. Entretanto, além das dificuldades que deverão ser impostas pelo adversário, o representante de Diadema tem diversos desfalques para o compromisso.

O lateral-direito Alex Reinaldo sofreu uma torção no joelho esquerdo e está fora. O técnico Sérgio Guedes também segue sem contar com os zagueiros João Paulo e Bruno Costa e com o atacante Deivid, machucados, enquanto o centroavante Bambam se recupera de desconforto muscular. Dessa maneira, o sistema ofensivo deverá ser formado por Luan Dias; Dadá, Renato Júnior (autor do gol sobre o EC São Bernardo) e Lelê.