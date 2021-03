09/03/2021 | 08:10



No dia 8 de março, Fábio Porchat contou, através das suas redes sociais, que testou positivo para o novo coronavírus.

Apesar de estar com a doença, no entanto, o apresentador afirma não estar com sintoma algum:

- Minha gente, Papo de Segunda começou agora e eu não estou lá ao vivo. Por quê? Porque eu testei positivo pro corona. Estou assintomático, sem sintoma algum. Fiz o exame há dois dias e deu positivo. Fiz o exame hoje de novo e deu negativo. Então pode ser um falso positivo. Quarta-feira farei mais uma vez e conto para vocês, explicou ele, que desde então está isolado em casa.