Por que Ryan Gosling não aceita mais interpretar personagens sombrios no cinema?

Em cartaz nos cinemas com a comédia de ação O Dublê, Ryan Gosling passou por uma visível mudança em sua carreira há alguns anos. O ator, que costumava apostar em produções dramáticas, passou a optar por trabalhos que atendam a um maior público - personagens, em geral, mais divertidos. Isso tem motivo: ele se tornou pai, e, agora, faz suas escolhas pensando na família, conforme explicou em entrevista recente ao The Wall Street Journal.

"Eu não aceito papéis que possam me colocar em algum tipo de lugar sombrio. Tomo minhas decisões junto com Eva, tendo em mente primeiro a nossa família", explicou ele. Gosling se refere a sua mulher, a também atriz Eva Mendes, com quem tem duas filhas pequenas. O casal está junto desde 2011.

O ator pensa que se tornou "muito mais consciente de tudo" que fez e ainda fará. Segundo ele, o musical La La Land, de 2016, foi o primeiro filme em que atuou com essa nova perspectiva em mente. "Pensei: oh, isso vai ser divertido para elas também, porque mesmo que não venham para o set, estamos praticando piano todos os dias ou dançando ou cantando", refletiu o ator.

O mesmo aconteceu com Barbie, filme em que o ator interpreta o hilário boneco Ken. "O interesse delas pela Barbie e o desinteresse por Ken foram uma inspiração. Acho que elas já estavam fazendo pequenos filmes sobre suas Barbies no iPad quando aconteceu, então, o fato de que eu estava saindo para trabalhar em um filme da Barbie também nos fez sentir alinhados", brincou Gosling.

A receita, agora, é escolher papéis pelos quais se sinta apaixonado, e que visem um público amplo. "Acho que por muito tempo estava apenas tentando pagar as contas e trabalhar. Só recentemente é que percebi que tenho a oportunidade de fazer o tipo de filme que me fez amar filmes", completou.