Brasileira que virou sensação no BBB Itália fala sobre repercussão de sua participação no reality: - Coração batia forte com mensagens de apoio

08/03/2021 | 11:11



Dayane Mello deu o que falar nos últimos tempos por conta de sua participação no BBB Itália. E agora que o reality show acabou, a brasileira falou em entrevista ao Fantástico no último domingo, dia 7, sobre sobre sua participação no Grande Fratello VIP. Isso porque ela recebeu muito carinho vindo do Brasil, o que a emocionou muito.

- Recebi milhões de mensagens de afeto, de amor, contou a modelo catarinense, que terminou o programa em quarto lugar depois de voltar de 11 paredões.

- Achei que ia fazer um mês e depois ia voltar pra casa, porque tenho esse caráter, essa personalidade um pouco forte.

Dayane acabou sofrendo ataques xenofóbicos por parte do público, o que fez com que ela ganhasse apoio de fãs italianos e brasileiros. Os brasileiros, aliás, até fizeram mutirão para votar a favor dela na final.

- A minha liberdade de dizer tudo aquilo que eu pensava em qualquer momento, em qualquer circunstância poderia não ser aceita porque é como se eu estragasse um pouco o jogo.

Ela chegou, inclusive, a perder o irmão caçula durante o confinamento, tendo sido informada sobre o acontecido e, mesmo assim, tendo decidido permanecer no programa. Em momentos difíceis como esses, os fãs davam um jeito de demonstrar apoio, sendo que chegaram até a enviarem um avião com mensagem para a modelo.

- Meu coração batia muito forte, com as mensagens de amor. Isso me fez ser muito mais forte porque era realmente muito estimulante saber que entrei no coração das pessoas de qualquer maneira.