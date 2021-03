Estou em casa, na minha vida

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



08/03/2021 | 00:01



Foram necessárias quase quatro décadas para que incertezas dessem lugar à segurança, ao conforto e à convicção para que, enfim, moradores do bairro Centreville, em Santo André, possam chamar de seu o lar onde vivem. Riscam do histórico o estigma de invasores e substituem definitivamente por ‘proprietários’. Os 1.187 imóveis da localidade passaram há cerca de um ano por processo de regularização fundiária, com a distribuição pela Prefeitura das matrículas. Em fevereiro do ano passado foram entregues os 55 primeiros documentos . A promessa da administração é a de que as demais sejam distribuídos ainda neste primeiro semestre.

Projetado para ser espécie de Alphaville, próximo a Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, o Centreville sofreu a primeira invasão em julho de 1982. Os invasores dizem ter encontrado no local na época apenas mato alto e ‘esqueletos’ das residências, abandonadas após falência da construtora responsável pelo empreendimento (leia ao lado). Hoje é bairro seguro, tranquilo, ruas asfaltadas, escola, UBS (Unidade Básica de Saúde) e é orgulho para os moradores. Comum a todos eles o amor pelo vilarejo, do qual dizem jamais pensar em sair.

Um dos líderes da invasão e até hoje residente no local, no mesmo imóvel desde o dia da ocupação, Tarcísio da Silva Calé diz ter sido o primeiro a receber a matrícula, e compara o momento à satisfação ao ser pai. “O sentimento é o mesmo de ter um filho. Ver o filho nascer e crescer, estar bem encaminhado, formado. Agora, com esse papel em mãos tenho segurança total, documento que prova que sou proprietário da casa, ninguém vai me incomodar mais. Agora é viver.”

Rosângela Ferreira da Cruz, 50, é outra ativista da invasão. Ainda criança, chegou ao bairro junto com a mãe e irmãs. Viram na invasão a oportunidade da casa própria. Participou de quase todas as associações do bairro, sempre “correndo atrás” da documentação, que afirma ser a prova de “que tudo na vida é possível”. Casou e, como o quintal era muito grande, construiu sobrado nos fundos da casa da mãe. Os três filhos nasceram “dentro” do Centreville, que diz adorar. “Não saio por nada, é maravilhoso. Muita gente saiu e se arrependeu. Valorizou muito. Uma coisa que a gente sempre teve vontade de ter era a escritura. Agora vou poder deixar alguma coisa para meus filhos, meus netos, porque todo pai e mãe quer deixar alguma coisa para os filhos.”

BARRICADAS

“Quando cheguei aqui já fazia dois anos da invasão. Eu derrubava árvores, carregava troncos e colocava no meio da rua para a polícia não passar, para não tirar a gente daqui”, diz José Manoel Florêncio, 56, comerciante e há 33 anos na vila, ao revelar as táticas para dificultar na época a ação das forças de segurança contra a ocupação. Acompanhou de perto a reestruturação do bairro. Viu chegar a água encanada, postes nas ruas, conserto de casas, construção de outras. Mora em cima do bar, que afirma ser de onde tira o sustento do lar, no qual mora com outros cinco familiares. Para ele, o registro é “uma beleza”. “Nossa senhora! Valorizou muito, estou seguro que é meu.” Entrega que não sai do Centreville “nem se não conseguir”. “Aqui é bom de morar, organizado, civilizado, tem ruas grandes. Só faltava a escritura mesmo.”

NA MÃO DE DEUS

Perceptível nas falas dos moradores do bairro o receio quanto à demora para a regularização fundiárias. A pecha de invasor por muito tempo acompanhou-os. Hoje esse estigma não existe mais. Quem garante é Romeu Corrêa de Oliveira, 65, há 30 no Centreville, também comerciante. Relata que existia o desespero, a preocupação no amanhã, porque, revela, “não era minha (casa)”, não tinha como provar, a qualquer hora poderia ser retirado do imóvel e ver o sonho desabar. “Sempre tive esse medo. Mas hoje posso tratar como minha. E olha que gastei muito dinheiro, as pessoas me chamavam de ‘burro’. Deixei na mão de Deus. Hoje posso falar que gastei dinheiro no que é meu. Não troco esse bairro por nenhum outro. Se falar isso perto da minha mulher ela bate, porque adora morar aqui, e eu também. Agora, com o documento na mão, só saio daqui para o (cemitério) Curuçá".

Esse temor, por outro lado, ainda faz parte dos dias de Valter Carvalho de Jesus, 69, aposentado, morador da vila há 12. Ele não tem o registro, apesar de já ter recebido a visita de agentes da Prefeitura para medição e outras burocracias. “Quando pegar (documento) vai mudar porque vou me sentir mais seguro, tranquilo, sossegado. Arrumei inteira, reformei todinha. Gastei uns R$ 150 mil. Investi tudo que tinha aqui. Não vou vender, é terreno grande, casa razoável. Já estou velho, vai ficar para meus filhos, porque acredito que vou embora antes (risos).

PREVISÃO

Em nota, a Prefeitura de Santo André informa que a previsão para finalizar o processo de titulação aos moradores é neste primeiro semestre. Já foram cadastrados 723 lotes no perímetro de intervenção da Reurb, sendo que 647 famílias já foram contempladas com a titulação de seu respectivo lote. O Paço informa ainda que há “diversos projetos em andamento, os quais são traduzidos como benfeitorias para o bairro e proporcionarão melhorias na infraestrutura urbana da região”.

Dorival de Oliveira Silva, oficial substituto do 2º Cartório de Registro de Imóveis Anexos de Santo André, explica que o documento entregue aos moradores é a Reurb (Regularização Fundiária Urbana), que tem os mesmos valor e importância que a escritura de compra e venda. É processo que simplifica a situação fundiária e transfere direto ao proprietário a matrícula do imóvel. E o melhor, sem despesas. “Essa lei prevê no primeiro momento a regularização do terreno. Com ela o registro vai direto para o nome de quem está na casa. Não há mais nada a fazer. E é custo zero.” Como diz Calé, a briga “acabou. Agora é viver”.

A briga acabou, diz Calé, líder da invasão e que ainda mora no conjunto