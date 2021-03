Fernanda Gentil compartilha foto chorando após reestreia do Se Joga

07/03/2021 | 10:10



Fernanda Gentil estreou no último sábado, dia 6, o Se Joga em um dia e horário totalmente diferente do apresentado anteriormente. Dentro de seu carro, a apresentadora compartilhou com seus fãs e seguidores uma foto chorando e desabafou:

Hoje foi muito importante para mim, foi um dia quase que decisivo na minha carreira, para me provar um monte de coisas e reativar um monte de coisas que há um tempo estava adormecida. Foi muito gostoso ter dado tudo certo hoje, a gente vai ajustando as coisas ao longo do tempo, mas estrear assim bem, fazendo um negócio bonito, estou acreditando nessa proposta do programa no que a gente está bolando de conteúdo. Quero agradecer quem torceu contra, por incentivar mais ainda, quem torceu a favor, por abençoar mais ainda.

E mesmo aparecendo totalmente emocionada na publicação das redes sociais, diversos comentários positivos estiveram presente na publicação, incluindo a de famosos, como: Sabrina Sato, Susana Vieira, Felipe Andreoli, Sandy, Paulo Vieira, Claudia Leitte, Sandra Annenberg, Paulo Zulu, Dira Paes, Eliana, e Otaviano Costa.