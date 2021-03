Gabriela Pugliesi revela que recebe mensagens de homens que querem ser o pai dos seus filhos

04/03/2021 | 19:10



Gabriela Pugliesi fez um desabafo em suas redes sociais na última quarta-feira, dia 3. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a influenciadora contou que anda recebendo diversas cantadas de homens que querem ser o pai dos seus filhos. Entretanto, esse tipo de abordagem não impressiona Pugliesi - e ainda faz com que ela fique ainda mais distante de futuros pretendentes.

- Só para avisar que agora, nesse momento, e por um bom tempo, eu não quero ter filho, não quero ficar grávida agora. Na verdade, isso vai até afastar os boys. Vão achar que quero ter filho, não é assim, vou começar a viver outra fase. Esse xaveco não cola porque não quero ter filhos agora. Tudo na sua hora.

Já na tarde desta quinta-feira, dia 4, a blogueira fitness fez uma reflexão sobre as inconstâncias da vida, que está em transformação o tempo todo.

A única certeza da vida é a impermanência. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma! Cedo ou tarde tudo acaba, então por que a pressa? Por que o medo? Por que tanto apego? Por que querer ter controle de tudo? Vibre na leveza, deixa a vida fluir, aproveite a jornada, divirta-se, se apaixone pelo que chega, agradeça pelo que fique. Aprenda e despeça-se do que precisa ir! Obs: e continue contemplando o céu, porque ele também muda o tempo todo.

Momento difícil

Em meio ao divórcio com Pugliesi, Erasmo Viana compartilhou uma mensagem positiva em suas redes sociais. Ainda nesta quinta-feira, dia 4, o empresário postou em seus Stories do Instagram um pequeno texto da autora Wandy Luz, que diz:

Permita-se viver sua fragilidade com a mesma intensidade com a qual vive sua força. Lembre-se que é um ato de coragem você se levantar todos os dias e ir à luta mesmo quando seu coração está machucado e a vida fica confusa. É nobre o fato de você sorrir e ser gentil com as pessoas mesmo quando sua alma chora. É lindo o fato de você não desistir, mesmo quando nada conspira a seu favor. É lindo olhar para trás e saber que mesmo que a caminhada tenha sido cansativa e desafiadora, você chegou até aqui.

Na web, Erasmo também mostrou que reencontrou os cachorros que adotou durante o seu casamento com a influencer. Parece que ele está em um momento mais delicado, não é?