Promoção: compre notebook da 2A.M. e ganhe 70% de desconto na Smart Fita LED da Positivo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/03/2021 | 09:48



A 2A.M. deu início a uma nova promoção. Quem comprar qualquer notebook da linha 2A.M. E550 ganha um desconto de 70% na Smart Fita Led Wi-Fi RGB, da Positivo Casa Inteligente, que passa de R$ 329 para R$ 100. A oferta é válida até 31 de março e os consumidores ainda podem aproveitar vantagens na hora de fechar o pedido. Entre elas: 7% e 10% de desconto no boleto e no PIX, respectivamente, frete grátis para todo o Brasil, parcelamento em até 10 vezes, e utilização de dois cartões de créditos.

Conheça os produtos da promoção

A linha 2A.M. E550 é ideal tanto para jogar como para trabalhar, graças às suas configurações robustas que suportam programas e jogos pesados. Inteiro cinza, com teclado retroiluminado em RGB, os notebooks têm design elegante e estão disponíveis em três configurações base, todas com capacidade de renderização compatível com atividades que exijam placa de vídeo dedicada. Ainda tem tela IPS Full HD de 15,6 polegadas, que oferece cores e níveis de preto de maior qualidade e ângulo de visão otimizado para evitar reflexos.

Já a Smart Fita LED Wi-Fi RGB da Positivo Casa Inteligente permite ao usuário customizar a iluminação de ambientes com mais de 16 milhões de cores a partir de um smartphone ou comando de voz, podendo ressaltar móveis, painéis de TV e nichos, por exemplo, sem sujeira e com rápida instalação. Tem 3 metros de comprimento, potência de 30W, e é ideal para tornar qualquer espaço gamer em um lugar ainda mais imersivo e adequado para jogar.