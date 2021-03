Namoro de Larissa Manoela e Leo Cidade teria terminado por ciúmes da atriz

03/03/2021 | 08:10



Ao ser anunciado o término do namoro de Larissa Manoela e Leo Cidade, muita gente ficou boquiaberta. Mas, ao que tudo indica, não está sendo tão fácil para a atriz aceitar que o fim do relacionamento chegou. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os amigos mais próximos de Larissa estão bastante preocupados com ela, já que a garota, que sempre foi alto astral e de sorrisos largos, vem tentado disfarçar a tristeza pelo fim do namoro com o ex, apesar de o relacionamento ter terminado em comum acordo, após algumas crises de ciúmes da atriz.

Para que você entenda, durante a pandemia do novo coronavírus, eles estavam dividindo o apartamento de Larissa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, ainda de acordo com a jornalista, a relação começou a azedar depois da atriz ficar enciumada com o novo trabalho de Leo Cidade em Gênesis, novela da Record TV.

Aliás, há uma expectativa pela volta do casal. E os amigos também querem que Larissa comece logo as gravações na TV Globo para conseguir levantar o astral de vez. Tadinha, né?