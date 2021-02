Região aperta o cerco e reforça fiscalização de lockdown

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 00:26



As prefeituras do Grande ABC apertaram o cerco para garantir o cumprimento do lockdown e, na primeira noite em que as restrições passaram a valer, a fiscalização foi intensificada na região. Ontem foi o dia inaugural da medida em cinco das sete cidades – em São Caetano e Ribeirão Pires, as regras estrearam na sexta-feira.



As GCMs (Guardas Civis Municipais) e a Polícia Militar lideraram rondas para identificar possíveis descumprimentos à decisão de cinco dos sete municípios em impor toque de recolher. Estabelecimentos comerciais tiveram de fechar as portas às 21h e a circulação de pessoas foi reduzida a partir das 22h. O transporte público também foi paralisado na maioria dos municípios.



Apesar disso, alguns estabelecimentos resistiram à medida. Em Diadema, poucos comércios da região central ainda estavam de portas abertas após o horário estabelecido. Não houve, porém, descumprimento às ordens da GCM para encerrar as atividades. O movimento de pessoas na região da Avenida Sete de Setembro, tradicional rota de bares na cidade, era baixo. Nenhum pedestre ou carro particular foi abordado no momento em que a equipe de reportagem do Diário acompanhou a ação. A GCM chegou a encontrar aglomeração em salão de festas na Avenida Alda. As pessoas já deixavam o local quando as viaturas chegaram, algumas estavam sem máscara.



Em São Bernardo, operação integrada entre a GCM e a Polícia Civil foi mais rígida. Lá, além de ficar de olho nos estabelecimentos, o município também realizou bloqueios e blitzes, o que refletiu no trânsito. Por volta das 22h30, a Avenida Piraporinha registrou lentidão no sentido Centro – o bloqueio havia sido montado na Avenida Robert Kennedy, represando o tráfego. “A medida é para todos, não só para o comércio. Você não deve circular, tem de ficar na sua residência. A circulação é (permitida) só em caso de emergências”, alertou o prefeito Orlando Morando (PSDB), que participou pessoalmente da operação e divulgou a iniciativa em live nas redes sociais.



Já em Mauá, a ação concentrou cerca de 100 pessoas, entre GCMs e outros servidores do Paço. De acordo com o governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT), 50 estabelecimentos foram fechados, outros notificados e um lacrado por descumprimento ao decreto. O município também orientou para que estabelecimentos dispensassem os funcionários mais cedo para garantir o acesso dos trabalhadores ao transporte no horário limitado.



As novas medidas foram anunciadas na quinta-feira. As regras valerão até o dia 7 e entrarão em vigor todos os dias, não apenas aos fins de semana. As restrições não atingem farmácias e equipamentos de saúde. Estabelecimentos que oferecem o serviço de delivery poderão funcionar, mas com as portas fechadas para o atendimento presencial. Apenas São Caetano e Ribeirão Pires não aderiram às decisões.