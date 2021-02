Poliesportivo de S.Bernardo acolhe sexta edição do Reis do Drible

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 00:01



O Ginásio Poliesportivo de São Bernardo recebe hoje, a partir das 10h (ao vivo na Globo) a sexta edição do Reis do Drible, evento promovido pelo ex-jogador de futsal Falcão. Aliás, ele, com cinco títulos, é o maior campeão da partida, que mistura salão, campo, society e freestyle e reúne grandes nomes do esporte para uma partida adaptada, quatro contra quatro (três na linha e um goleiro) e na qual a habilidade demonstrada nos dribles (como caneta, meia-lua e chapéu) pode ser revertida em pontos, além dos gols.

Além de Falcão, estarão em quadra Natalia Gutler, Danilo (ex-São Paulo e Corinthians), Adonias e Careca de um lado. Do outro, Diego Freestyle, Lavoisier, Thiago Galhardo (vice-campeão brasileiro pelo Inter), Amandinha e Vassoura,

“Somos conhecidos mundialmente por esse jeito alegre de jogar futebol e o evento traz essa essência de futebol arte para dentro das quadras. Isso é simplesmente incrível. Se tem uma coisa que eu nasci pra fazer é driblar e todo ano eu preparo dribles novos que eu mesmo invento”, destaca o paulistano Diego Freestyle.