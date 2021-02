Santo André desafia misto do Santos às 19h, no Canindé

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 00:01



O Santo André começa hoje sua jornada no Paulistão 2021. E, logo de cara, terá um dos grandes pela frente. A partir das 19h, recebe o time alternativo do Santos. Entretanto, sem o Bruno Daniel, que ainda não teve as obras do gramado concluídas, o Ramalhão mandará este e os dois próximos compromissos no Canindé, na Capital. O elenco andreense treinou no estádio da Portuguesa na quinta-feira e rasgou elogios às condições do campo. Por outro lado, o técnico Paulo Roberto citou o lado ruim de não poder atuar em casa.

"Temos conversado bastante com o grupo sobre esta situação do estádio, pois não é normal. Por isso, a superação terá que ser nossa principal arma”, declarou o treinador. “Infelizmente as obras não ficaram prontas. Mas iremos fazer de tudo para transformar o Canindé na nossa casa. Sabemos como é importante conseguir a vitória como mandante nessa competição, esperamos que o Canindé nos traga sorte e que possamos lá somar o máximo de pontos possíveis. O gramado está impecável, muito bom, a diretoria da Portuguesa está de parabéns. Com certeza favorece para que o espetáculo seja melhor ainda”, posicionou-se o volante Vitinho Schimith, um dos sete jogadores que participaram da campanha quadrifinalista de 2020 a regressar ao Santo André.

O Ramalhão contratou 24 jogadores para a disputa do Estadual. Passou 15 dias em Jacutinga, Minas Gerais, onde realizou a pré-temporada. E, na avaliação de Paulo Roberto, a projeção é de – no mínimo – repetir a campanha do ano passado. “A preparação foi boa e a expectativa é de boa competição também. Sabemos das dificuldades pelo nível dos adversários.”

Do outro lado, ainda sem contar com o recém-contratado técnico Ariel Holan, o Peixe decidiu dar folga aos titulares, ainda tem alguns machucados (Kaio Jorge, Madson e Laércio) e outros convocados à Seleção Brasileira sub-18 (Marcos Leonardo e Renyer). Assim, os santistas vão a campo com escalação adaptada.