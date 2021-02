Sthefany Brito revela que filho de três meses teve que ser internado durante Carnaval: Dois dias sem dormir

25/02/2021 | 16:10



Sthefany Brito revelou uma situação complicada que passou durante o feriado de Carnaval de 2021. Em seus Stories no Instagram, a atriz contou que o filho Enrico, de três meses de idade, teve que ser internado após desenvolver uma bronquiolite.

- Na terça ele começou a tossir, a espirrar, e de noite, pela primeira vez na vida, ele teve febre. Fiquei desesperada. Demos um remedinho, baixou a febre, mas ele continuou tossindo e espirrando. Na sexta fomos direto para o pediatra. Ele avaliou o estado dele e achou melhor internar. A gente nem foi pra casa, fomos direto pro hospital. Só de lembrar dá vontade de chorar. Horrível. E aí fura, tira sangue, faz exame. O bebê chora, chora, chora. Só quem teve bebê internado sabe o que é.

Segundo a atriz, o pequeno Enrico estava com suspeita de pneumonia, mas a doença logo foi descartada pelos médicos.

- Eu não tinha a menor ideia do que era isso [bronquiolite]. É um vírus. A gente não tem a menor ideia de como ele pegou. Mesmo com todos os cuidados. E ficou dois dias internado, de sexta a domingo. Ficamos eu e Igor [seu marido] lá.

Apesar do susto, Enrico teve alta e está se recuperando em casa.

- Não existe um remédio que cure a bronquiolite. Então, é um tratamento de suporte. Ele está fazendo fisioterapia respiratória em casa. É muito neném. Então, o que acontece. Se está com o nariz com catarro, o que a gente faz? Assoa o nariz. O neném não sabe colocar para fora. Então, tem que lavar com sorinho. E tem que aspirar, essa é a pior parte.

Emocionada, Sthefany conta que o filho tem respondido bem ao tratamento:

- Ele vai ficar bem, já está ficando bem. Graças a Deus, não é uma coisa muito séria. Tem que cuidar claro, para não evoluir para uma pneumonia ou uma situação mais grave, mas ele já está melhorando.