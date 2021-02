Conselho de curadores aprova ida de Cicote para FUABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021 | 11:36



O conselho de curadores da FUABC (Fundação do ABC) aprovou na manhã desta quinta-feira (25) a indicação do vereador Almir Cicote (Avante), de Santo André, para dirigir a Central de Convênios da entidade.

Cicote avisou que pedirá ainda hoje afastamento do Legislativo. “Também irei para a Fundação para fazer uma reunião de apresentação. Estou indo para somar, quero contribuir. Meu intuito é ajustar as contas, aparar arestas, aproximar Santo André da Fundação, e levar para lá toda minha experiência como presidente da Câmara e superintendente do Semasa.”

Advogado de formação e no quarto mandato, já foi presidente da Câmara e superintende do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Ele assumirá a vaga de Patrícia Veronesi, que estava interinamente à frente da central desde a saída de Carlos Eduardo Fava.

Somente os conselheiros indicados por São Bernardo foram contrários à indicação - o conselho é composto por nomes de Santo André, São Caetano e da Faculdade de Medicina do ABC.

Inicialmente houve entrave na análise do nome de Cicote e, por sugestão do vice-presidente da FUABC e procurador-geral do município de São Bernardo, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, a nomeação foi submetida à apreciação do Ministério Público. A promotoria disse não ver objeções.

Com a indicação de Cicote, Renatinho do Conselho assumirá a vaga na Câmara. Na Central de Convênios, o vereador andreense gerenciará um dos maiores braços administrativos da FUABC, ficando à frente dos principais contratos de atuação da organização em Santo André.