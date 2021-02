10 músicas que fazem referência a extraterrestres e ao espaço

Bianca Bellucci

Do 33Giga



25/02/2021 | 10:18



A possibilidade de existir vida fora da Terra serve de inspiração não só para criar teorias da conspiração. Músicos fãs da temática – ou que apenas querem fugir da realidade – entregam letras recheadas de referências aos seres verdes e aos mistérios que envolvem o universo. Tanto é que o 33Giga separou 10 exemplos de canções que retratam o espaço. Confira!

1. Two Little Men In A Flying Saucer – Ella Fitzgerald

A icônica cantora norte-americana já falava sobre o espaço na década de 1950. Nesta música com pegada infantil, um disco voador traz dois homenzinhos verdes para a Terra. Por aqui, eles descobrem prazeres típicos dos humanos, como os filmes de faroeste e jogos de beisebol. Porém, os ETs não gostam do que encontram e voltam para o espaço.

2. Mr. Spaceman – The Byrds

Em 1966, o frontman Roger McGuinn escreveu duas músicas envolvendo a temática de ficção científica para o álbum Fifth Dimension. A faixa de maior destaque no repertório de The Byrds é Mr. Spaceman. Com uma melodia country, a letra fala sobre o desejo de fugir com os extraterrestres. Vale destacar que, dizem as más línguas, Raul Seixas plagiou a música em S.O.S..

3. Starman – David Bowie

Ao longo de sua carreira, David Bowie explorou a ufologia de diversas formas com músicas e até personagens. Uma das canções mais emblemáticas, no entanto, é Starman. A letra traz uma mensagem de esperança para os terráqueos vinda de Ziggy Stardust, um alienígena fictício criado pelo artista.

4. Calling Occupants Of Interplanetary Craft – The Carpenters

A letra dessa faixa de 1976 é baseada em um evento real. Em março de 1953, a organização International Flying Saucer Bureau convidou enviou seus membros a participar do chamado Dia Mundial do Contato. Em data e hora marcadas, ele tentariam enviar coletivamente uma mensagem telepática aos visitantes do espaço sideral.

5. O Carimbador Maluco – Raul Seixas

Raul Seixas escreveu essa música para a série infantil Plunct Plact Zuuum, da Rede Globo, que acompanha um grupo de crianças que planeja fugir da Terra a bordo de uma nave espacial montada com peças de ferro-velho. Embora a letra pareça inocente, conspiracionistas, no entanto, alegam que o Maluco Beleza aproveitou a deixa para fazer críticas à burocracia do governo.

6. Zero Zero UFO – Ramones

Um dos maiores representantes do movimento punk, Ramones trouxe a canção sobre discos voadores em seu décimo primeiro álbum de estúdio, o Brain Drain. A letra fala sobre o pouso da nave em Idaho, região nos Estados Unidos que reúne o maior número de aparições de OVNIs no país. Em 2020, foram registradas 164 visões, segundo o site Satellite Internet.

7. Hangar 18 – Megadeth

A letra desta música é baseada em uma teoria da conspiração. Ela diz que o Hangar 18, localizado na Base da Força Aérea de Wright-Patterson, nas proximidades de Dayton, Ohio (EUA), esconde os fragmentos de uma nave alienígena que caiu na cidade de Roswell, no Novo México, em 1947. Quem sugeriu o tema foi o baterista da banda à época, Nick Menza, um grande fã dos extraterrestres.

8. Alien Exist – blink-182

Esta música traz o relato de um indivíduo que suspeita ter sido abduzido por extraterrestres, mas ninguém acredita nele. A letra é do guitarrista Tom DeLonge, que sempre foi aficionado por alienígenas, a ponto de largar o blink-182 para se tornar ufólogo. O artista ajudou a fundar a organização To The Stars Academy of Arts & Sciences, que ganhou notoriedade ao divulgar vídeos de OVNIs que foram comprovados pela Marinha dos Estados Unidos.

9. Star Girl – McFLY

Star Girl é inspirada em um sonho do guitarrista e vocalista Tom Fletcher, que imaginou estar apaixonada por uma alienígena. Ainda é importante destacar que a música traz duas curiosidades. Primeiramente, ela rendeu o apelido do fã-clube da banda: Galaxy Defenders (Defensores da Galáxia, em tradução livre). Em segundo lugar, a canção foi tocada no espaço pela NASA em 2009, após um grupo de fãs fazer uma campanha via Twitter.

10. We Are Not Alone – Son of Dork

Son of Dork é uma banda pouco conhecida no Brasil – até porque o grupo britânico durou três anos e lançou apenas um CD de estúdio. We Are No Alone, entretanto, merece destaque nesta lista pela letra cheia de referências engraçadinhas sobre o espaço, como a possibilidade de Elvis Presley estar vivo lá em cima jogando Halo com os extraterrestres.