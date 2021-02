São Caetano registra 43 pessoas infectadas nas escolas municipais

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021 | 00:32



São Caetano tem 43 pessoas, entre alunos, professores e demais funcionários da educação, infectadas pela Covid-19. O número faz parte de boletim que será atualizado diariamente pela Prefeitura para mapear o avanço da pandemia nas escolas municipais. Além dos casos confirmados, existem ainda outros 92 suspeitos desde que as atividades presenciais foram retomadas na cidade, em 11 de fevereiro.

Apesar de relativamente altos, os 43 contaminados representam apenas 1% das 4.000 pessoas envolvidas com a educação do município, seja aluno, professor ou demais funcionários. Como comparação, desde o início da pandemia São Caetano já computou 7.727 munícipes infectados pelo novo coronavírus, o que representa 4,77% dos 161.957 habitantes.

“O objetivo (do boletim) é tornar mais transparente nosso monitoramento, proporcionando mais segurança à comunidade escolar”, afirma o secretário de Educação, Fabricio Coutinho de Faria.

Além dos números de casos suspeitos e confirmados de Covid, o boletim traz a situação de cada escola da rede municipal, com base nas informações prestadas diariamente pelos diretores. A Prefeitura explica que havendo qualquer caso suspeito entre professores ou funcionários, o servidor é imediatamente encaminhado a atendimento médico e isolamento. No caso de aluno contaminado, todo o grupo que teve aulas presenciais com ele fica em isolamento, voltando às aulas on-line em casa.

No boletim disponibilizado ontem, os colégios com mais casos apontavam duas contaminações, casos da escola de idiomas, e nas Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Elvira Paolilo Braido, Leandro Klein e Luiz Olinto Tortorello. Duas escolas, a Ângelo Raphael Pellegrino e a Luiz Olinto Tortorello, apontam cinco casos suspeitos cada uma.