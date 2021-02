Após grave acidente de carro sofrido por Tiger Woods, celebridades mandam recado ao esportista

24/02/2021 | 10:11



De acordo com a revista People, o jogador de golfe Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro na última terça-feira, dia 23, em Los Angeles. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima estava consciente e falando, mas não conseguia se levantar. O carro que Tiger dirigia bateu em uma placa e depois caiu no mato ao lado da estrada com grande danos. O delegado deu detalhes sobre a vítima:

- Ele estava vivo e consciente, e essa é a extensão disso. Não havia evidência de prejuízo.

Ainda segundo a revista, o delegado do xerife do condado de Los Angeles comentou sobre a experiência traumática de Tiger Woods:

- Ele foi capaz de falar comigo. Naquela época, ele parecia calmo e lúcido. Eu falei com ele. Perguntei-lhe qual era o nome dele. Ele me disse que seu nome era Tiger, e naquele momento, eu imediatamente o reconheci. É uma experiência traumática. Não é incomum que as pessoas se concentrem em coisas sem importância ou mesmo se estiverem sofrendo, elas podem não sentir isso até muito mais tarde. É uma sorte que o Sr. Woods foi capaz de sair dessa vivo.

No Twitter, celebridades mandaram mensagens de apoio para o jogador de 45 anos de idade. O cantor Kevin Jonas escreveu:

Orando por Tiger Woods, espero que a recuperação seja rápida e você esteja de volta com plena saúde!

Já a cantora Cher publicou o seguinte tweet:

Fazendo orações para Tiger Woods.

A atriz Jada Pinkett Smith escreveu:

Orações pelo GOAT Tiger Woods que sofreu um acidente esta manhã. Estive com ele ontem. Não subestime nem um momento! Sei que você é bom porque o seu Tigre interior é uma fera!!!