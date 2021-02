Adriana Esteves fala sobre personagem de Amor de Mãe: Carminha deve ter ficado assustada

24/02/2021 | 10:10



Todo mundo está ansioso para ver a continuação de Amor de Mãe nas telinhas da Globo, já que a novela precisou ser interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus. E a data de volta da trama está chegando: 15 de março. Por isso, Adriana Esteves, Regina Casé e Tais Araújo participaram do Conversa com Bial da última terça-feira, dia 23. Esteves, aliás, foi a que mais chamou a atenção durante o bate-papo, já que ela revelou que acredita que Carminha, a icônica vilã interpretada pela atriz em Avenida Brasil, deve ter ficado assustada com as vilanias de Thelma, sua personagem em Amor de Mãe.

- Tudo que Carminha fez com Nina, Thelma fez mais com Lurdes.

Regina entrou na brincou sobre o começo da novela, quando ambas acreditavam que a personagem ainda era boa.

- Eu não acreditava que ela podia ser aquilo tudo, confessou Adriana.

Para quem não lembra, a personagem de Adriana comprou Domênico, papel de Chay Suede, ainda criança, filho sequestrado de Lurdes, que é a personagem de Regina. Nos últimos capítulos exibidos antes da paralisação, a personagem chegou a matar para evitar que o segredo fosse revelado.

Regina ainda falou sobre como foi estranho retornar as gravações após meses em casa devido a pandemia.

- A primeira vez era de máscara. Demorou muito até chegar a cena sem máscara. A gente tava tão trancado e tão acostumado.

Ao que Adriana respondeu:

- Mesmo testada, dava medo.

Vontade de ver o desfecho logo, né?