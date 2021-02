Apesar de ensaio para uma reconciliação, Andressa Suita mantém processos contra Gusttavo Lima

24/02/2021 | 08:10



Andressa Suita e Gusttavo Lima deram o que falar com o fim do relacionamento e, mais recentemente, com o ensaio de reconciliação. Mas mesmo com todo o amor que eles demostraram nos últimos tempos nesse revival, um assunto curioso vem à tona: os três processos abertos pela influenciadora contra o sertanejo continuam aparecendo no Tribunal de Justiça de Goiás, conforme informações do jornal Extra.

As ações correm em segredo de Justiça na comarca de Bela Vista de Goiás, na Vara de Família e Sucessões. O primeiro, com entrada em 15 de outubro de 2020, pede a dissolução do casamento e consequente divórcio, o que ocorreu no finzinho de novembro, mas foi anulado tempos depois. E outros dois processos estão no TJGO. Um do dia 9 de novembro, e outro do dia 9 de dezembro, sendo que nesse último o nome da influenciadora digital já aparece sem o Lima de Gusttavo no sobrenome.

Aliás, para que você entenda, os processos são referentes à pensão alimentícia, assim como tratam da partilha de bens do sertanejo.

Será que esse ensaio para uma retomada da relação virá com muitas mudanças para o dia a dia da família?