Da Redação



21/02/2021 | 18:52



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires encerrou, na tarde deste domingo (21), uma festa clandestina na Chácara do Edi, no bairro São Caetaninho. Cerca de 100 pessoas estavam no local, que não possuialvará para promover festas, tampouco documentação regularizada. Um show de pagode acontecia na chácara no momento da autuação.

O caso será encaminhado para Justiça que o proprietário seja multado, já que o mesmo não estava no local no momento do flagrante. "Continuamos atuando para garantir o cumprimento do Decreto Estadual e as normas do Plano São Paulo, a fim de evitar aglomerações e tentar conter o avanço da Covid", disse o comandante da Guarda Municipal, Sandro Torres.