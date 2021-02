Filhas de Leandro e Leonardo revelam um grau de parentesco com Wanessa Camargo

20/02/2021 | 15:10



Leandro e Leonardo fizeram muito sucesso como uma dupla de irmãos que cantava música sertaneja. E caso você não saiba, a dupla só foi separada porque Leandro acabou morrendo em meados de 1998 por conta de um câncer raro.

Mas os dois irmãos conseguiram formar uma família e Leandro é de Lyandra Costa e Leonardo de Jéssica Beatriz que acabaram compartilhando na última sexta-feira, dia 19, no YouTube um vídeo juntas em que contaram mais detalhes da relação de primas que elas tem.

Na publicação elas ainda aproveitaram para revelar que tem um primo em comum com Wanessa Camargo, filha de Zezé Di Camargo.

- Nathan é nosso primo por parte de pai. Ele é filho do Luciano! A tia Mariana, irmã dos nossos pais, foi casada com o pai do Nathan, foi casada com o Luciano. Eles tiveram um filho que é o Nathan, explicou Lyandra no vídeo.

E as primas parecerem ser super tranquilas e acabaram contando para os fãs e seguidores que só tiveram apenas uma briga entre elas, há cerca de 10 anos quando Lyandra começou a namorar um ex de Jéssica.