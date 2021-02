No BBB21, Sarah diz que pode indicar Projota no paredão e Fiuk e Juliette trocam cantadas

20/02/2021 | 10:10



Líder dessa semana no BBB21, Sarah já está pensando em qual participante irá indicar ao paredão no próximo domingo, dia 21! Logo após conquistar a liderança, a loira havia falado sobre colocar Pocah na berlinda. Mas parece que há um outro nome em sua mente: Projota. Na madrugada desse sábado, dia 20, ela comentou sobre essa possibilidade.

No Quarto do Líder, ao conversar com Gilberto e Juliette, Sarah demonstra frustração:

- Neste momento, eu já estou começando a pensar que eu vou mandar o Projota, e não a Pocah. Estou pensando seriamente em mandar o Projota depois dessa história toda.

Gilberto, então, comenta:

- Como que ele faz isso comigo? Tu tá entendendo o nível da mesquinharia e da podridão que esse cara fez comigo? Eu pensei que era um negócio, é muito maior do que isso. Eu estou em choque ainda.

- Eu confio zero nele, concorda Sarah.

Gil ainda conclui:

- Eu quero distância. Não quero olhar na cara dele. Ele é baixo, ele é podre, ele é nojento.

Para situar: em conversa com Fiuk, Sarah e Gilberto ficaram chocados ao descobrir que Projota e Arthur estavam combinando de indicar Gil ao paredão.

Fiuk e Juliette?

Será que em breve teremos um novo casal?! Após beijar Thaís, mas o romance não engrenar, parece que Fiuk está de olho em Juliette! Em conversa,

- Tanto amor que te dei, você não deu valor. Ô Fiuk, agora o nosso amor não tem como acontecer mais!

- Tudo tem o tempo certo!, respondeu o cantor.

- Ele já tá dizendo assim: lá fora a gente se encontra! Eita, Jesus! Mas eu não sou traíra, não sou fura-olho, não. O nosso amor foi a primeira. Platônico, mas foi, disse Ju.

Fiuk não perdeu tempo:

- Eu achei que não era real, mas estou achando que talvez seja.

- Platônico foi eu também. Muita gente do Brasil é apaixonada por você platonicamente, disse Gil.

- Te vira. Quem manda tu apaixonar o povo platonicamente? Problema é teu!, brincou Juliette.

- Chega aí então, Ju!, respondeu Fiuk, fazendo todos gritarem.

Por fim, Juliette falou que não iria trair Thaís que é sua amiga.