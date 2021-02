Santo André perde do Sorocaba no primeiro jogo treino do ano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/02/2021 | 00:01



O Santo André Futsal realizou ontem à tarde, no Ginásio Noemia Assumpção, no Camilópolis, o primeiro jogo treino desta temporada, em preparação para a disputa da Liga Nacional. E o desafiante foi ninguém menos do que o atual campeão da competição e um dos melhores times do mundo, o Sorocaba. Em partida bastante pegada e de muito questionamento à arbitragem, os visitantes abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo, os andreenses reagiram, mas o placar final foi 3 a 2 para o time do Interior. Os gols foram marcados por Rodrigo Capita, Alisson e Ricardinho para os sorocabanos, enquanto Thiago Cabeça (duas vezes, o segundo de cobertura) fez para a equipe da casa.

Independentemente do placar, o técnico Ivan Gomes e o ala-direito Xaropinho destacaram o bom comportamento do Santo André. “A gente tem de ter cautela. Pegamos o atual campeão da Liga, que se reforçou, mas precisamos ter calma. Um jogo bom pode acabar enganando. Então tem muito a ser feito e espero que a gente consiga ajustar”, disse o treinador, que continuou. “O sistema defensivo tem de evoluir muito, mas individualmente foi muito satisfatório. Entraram para competir contra o melhor time do Brasil. Amistoso, para ser proveitoso, tem de ser assim, com cara de jogo”, emendou.

“Apesar de duas semanas só de treino, conseguimos bater de frente com a equipe do Magnus (Sorocaba), que já está há bastante tempo treinando nesta pré-temporada. Não é só porque é amistoso que vamos tirar o pé ou deixar de colocar força nas jogadas. É do começo ao fim na pegada, porque a Liga Nacional não é brincadeira”, declarou o jogador andreense.