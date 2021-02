Mesmo com relação estremecida com a família, príncipe Harry faz isolamento para viajar para Inglaterra se avô piorar

19/02/2021 | 09:10



A relação entre o príncipe Harry e a Família Real não anda das melhores desde que ele e sua esposa Meghan Markle resolveram deixar de lado os compromissos reais para viverem uma vida mais reservada. Agora que eles estão esperando o segundo filho e ainda resolveram dar uma entrevista à Oprah Winfrey, então, a coisa piorou.

Mas isso não significa que ele não se preocupe com os seus. Prova disso é que, segundo o Daily Mail, Harry decidiu intensificar o isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus para poder viajar para Inglaterra caso piore a saúde de seu avô, Príncipe Philip, que está com 99 anos de idade e internado desde o dia 16 de fevereiro como medida protetiva pensada pelos médicos reais após o príncipe sentir um mal-estar. Aliás, o comunicado real informando sobre a internação diz que o marido da rainha passará alguns dias no hospital para observação e descanso.

Diante disso, uma fonte do jornal britânico próxima a Harry disse que ele está muito preocupado com o avô e planeja fretar um avião particular caso a saúde do pai do Príncipe Charles piore.

- O Harry está obviamente preocupado e pediu para ser atualizado regularmente sobre as condições do avô.

Lembrando que membros da Família Real têm imunidade diplomática, o que dispensa Harry de qualquer protocolo médico relacionado à pandemia caso ele teste negativo para a Covid-19 antes de embarcar para o Reino Unido. Aliás, Harry esteve pela última vez em seu país natal em abril de 2020, quando ele e a esposa oficializaram o afastamento da Família Real e se mudaram para Los Angeles, nos Estados Unidos, com o filho Archie.