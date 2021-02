Ex-marido de Marina Ruy Barbosa está interessado em garota 15 anos mais nova

18/02/2021 | 11:10



A fila andou? Para Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, parece que sim! De acordo com o jornal Extra, após cerca de dois meses separado da atriz, Xandinho resolveu investir em uma garota 15 anos mais nova que ele, filha de um magnata da indústria farmacêutica.

A garota em questão se chama Esther Marques, tem 20 anos de idade e é estudante. Ainda de acordo com o veículo, Alexandre e o pai da garota, João Adibe Marques, já se conhecem há algum tempo, uma vez que o próprio pai de Negrão também já atuou na área da indústria farmacêutica. Os dois ainda se dariam bem por terem gostos similares, como o automobilismo.

Ao contrário de João Adibe, que é bastante ativo nas redes sociais e possui 224 mil seguidores no Instagram, Esther é um pouco mais discreta e mantém seu perfil fechado. O Extra aponta que um indício da possível aproximação entre Negrão e a garota é que ela teria passado a curtir as fotos do empresário após sua separação - embora a publicação mais recente de Xandinho no Instagram seja do dia 11 de novembro de 2020.

E aí, será que esse romance vai rolar?