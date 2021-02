Crianças na internet: Donald Trump é mais popular que Emma Watson

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/02/2021 | 13:18



Um novo relatório do Kaspersky Safe Kids relevou os temas que mais interessaram às crianças na internet nas férias de começo de ano. A apuração de abrangência global mostrou que o ex-presidente norte-americano Donald Trump foi a personalidade mais procurada em ferramentas de busca, à frente de celebridades como a atriz Emma Watson e o empresário Elon Musk. Já a principal atividade praticada pelos pequenos na web foi assistir a vídeos no YouTube, seguida pelos jogos eletrônicos e traduções de idiomas.

A análise da empresa de cibersegurança Kaspersky foi feita com base em dados anônimos de comportamento do Kaspersky Safe Kids, programa de segurança para controle parental na web. As informações foram fornecidas voluntariamente por usuários do produto e são referentes ao período de 20 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro deste ano. Foram reunidos metadados anonimizados via Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, Yandex e YouTube, tanto em dispositivos móveis quanto em desktops.

Com esses dados, a Kaspersky listou as atividades mais praticadas pelos menores na internet. Pouco mais de duas a cada 10 solicitações de uso (21%) foram para o YouTube. Em segundo lugar ficaram os jogos eletrônicos (15%), seguidos das ferramentas de tradução de idiomas (11%), plataformas de comunicação (10%) e de música (9%).

No YouTube, as pesquisas mais frequentes foram sobre games (37%). As crianças procuraram canais de streaming de jogos variados (39%), embora o queridinho seja o Minecraft (19%). Os outros jogos mais procurados na rede social foram Among Us, Brawl Stars e Gacha Life.

A segunda categoria de busca mais importante no YouTube foi relacionada a influenciadores ou canais de assuntos específicos. Por exemplo, o tópico “faça você mesmo” se tornou muito popular entre as crianças, o que se comprova pelas três principais solicitações de canais: 5-Minute Crafts , 123 GO! e Troom Troom .

O terceiro tópico de busca mais popular no YouTube foi a música. Os artistas mais procurados foram as bandas de k-pop BlackPink e BTS; as cantoras Ariana Grande e Billie Eilish; e o rapper Travis Scott. As canções mais ouvidas foram Baby Shark, Dance Monkey e Savage Love.

Além de músicos e influenciadores, as crianças investigaram outras personalidades. O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ocupou o primeiro lugar nas solicitações das crianças. Ele ficou à frente de celebridades como a atriz Emma Watson e o empresário Elon Musk.

Outro interesse frequente foi sobre o TikTok. As crianças procuraram pelos temas “diversos do TikTok”, determinados “TikTokers” e “como alterar os modos restritos no TikTok”. Além disso, o desafio mais popular foi “tente não rir” (em inglês, “try not to laugh”), que também foi pesquisado com frequência em alemão: “versuche nicht zu lachen”.

Para ajudar os pais a tornar a experiência online das crianças positiva e segura, a Kaspersky recomenda:

– Incentive-as a usar o ambiente digital para aumentar sua criatividade e desenvolver a autoexpressão. Por exemplo, você pode recomendar que participem de jogos de dança baseados em movimentos, ou pode participar com elas de desafios de vídeo.

– Cuide da segurança da criança tornando a conta dela mais privada. O TikTok, por exemplo, atualizou recentemente o recurso de controle parental.

– Conheça melhor os interesses das crianças. O Kaspersky Safe Kids pode fornecer relatórios regulares sobre as atividades diárias dos pequenos. Conhecendo melhor seus hábitos, os pais terão conversas mais produtivas com eles.