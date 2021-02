São Caetano e PM renovam convênio de segurança

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 07:07



A Atividade Delegada, realizada por meio de reforço do efetivo da PM (Polícia Militar), seguirá ocorrendo em São Caetano pelos próximos dois anos. Isso porque a Prefeitura renovou ontem o convênio com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado, mantendo a ação que visa aumentar a segurança nas ruas da cidade.

Comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde por todo o Grande ABC –, o coronel Renato Nery Machado explicou que a fixação do acordo entre a pasta e o município possibilita que policiais militares atuem em ações de fiscalização de competência municipal, desde que sejam ligados à segurança pública.

“O policial militar de folga pode, de forma voluntária, se inscrever para atuar nessa função. Assim, a Prefeitura conveniada paga ao policial militar as horas trabalhadas em funções municipais”, afirmou Nery, contando que, por enquanto, somente em São Caetano o acordo está em vigor.

Prefeito de São Caetano,Tite Campanella (Cidadania) reforçou a importância de aumentar a segurança pública da cidade. “A renovação deste convênio tem como objetivo manter elevado o contingente de policiais militares à disposição da população de São Caetano. São 16 PMs diariamente a mais nas ruas da cidade, além do efetivo normal da corporação”, explicou o prefeito.

O evento de renovação de contrato contou com a participação do tenente-coronel Vlamir Luz Machado, do Comando de Policiamento de Área Metropolitana, além do capitão Rodrigo Rocco Razuk Maluf, que ocupa o cargo de comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão de São Caetano.

Nascido na cidade, o tenente-coronel Vlamir comentou com o prefeito a alegria de voltar a ter contato direto com sua cidade natal. “Sei que a PM sempre esteve muito bem representada em São Caetano pelo capitão Razuk. Agora, quero também me colocar à disposição de toda a população”, reforçou.

Quem também ressaltou a importância do convênio foi o capitão Razuk Maluf. “Temos um relacionamento estreito com a Secretaria Municipal de Segurança, consequentemente com a GCM (Guarda Civil Municipal). Essa proximidade mantém o padrão de fiscalização de São Caetano sempre elevado, aumentando a sensação de segurança do morador”, finalizou.

GCM

São Caetano conta também com a Atividade Diferenciada, programa semelhante destinado à GCM, que amplia o efetivo da corporação nas ruas por meio de escalas especiais de trabalho.