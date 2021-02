Covid provoca mudança de procedimentos da Missa de Cinzas

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 07:00



A Missa de Cinzas marca o início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade 2021, que neste ano terá como tema Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor e o lema Cristo é a Nossa Paz: do Que Era Dividido, Fez uma Unidade. No Grande ABC, o bispo dom Pedro Carlos Cipollini faz o lançamento oficial às 19h, com celebração de missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

Em razão da pandemia da Covid-19, a celebração seguirá regras especiais. A começar pela limitação de público, já que apenas 30% dos assentos poderão ser ocupados. Os fiéis terão de manter distanciamento mínimo de dois metros, além de cuidados de higiene, como o uso de máscara, álcool gel e espaços bem ventilados com portas e janelas abertas. Para os que não puderem ir à igreja, haverá transmissão on-line pelas redes sociais da diocese.

O rito, chamado de imposição das cinzas, também sofrerá alterações. Nos anos anteriores, o celebrante fazia uma marca em formato de cruz na testa dos participantes. Desta vez, para evitar contato, a cinza será derramada sobre a cabeça dos fiéis, que poderão ir até o altar, respeitando a distância mínima, ou em pé em seus acentos, aguardando o padre ou ministro.

“Lembramos que a forma de receber as cinzas mudou, mas o grande significado continua: somos chamados à conversão. Celebremos dignamente esse mesmo chamado nesta Quarta-Feira de Cinzas, com muita serenidade e seriedade”, afirma o padre Joel Nery.

CAMPANHA

Realizada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em todos os anos no tempo da Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, a Campanha da Fraternidade de 2021 é promovida de forma ecumênica, ou seja, em parceria entre várias igrejas cristãs.

Neste ano, segundo a CNBB, a intenção é “convidar os cristãos e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Tudo isso por meio do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo”.

A ordem é debater temas políticos como a negação da ciência durante a pandemia da Covid-19, a atuação do governo federal no combate ao coronavírus, igrejas que não respeitaram o distanciamento físico, além da cultura da violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTIQ+.

“A Quaresma é um tempo muito importante para todos os católicos, pois é um tempo de introspecção e de um encontro com a palavra de Deus. Tempo de mudança e de conversão. Por isso, a Campanha da Fraternidade é um tempo forte de reflexão sobre assuntos pertinentes ao momento em que vivemos”, explica o assessor diocesano da Campanha da Fraternidade, padre Geraldo dos Santos.