Meghan Markle e príncipe Harry darão entrevista de 90 minutos pela primeira vez desde 2017 - e para Oprah Winfrey

16/02/2021 | 10:10



Pela primeira vez desde o anúncio do noivado em 2017, príncipe Harry e Meghan Markle, que serão papais novamente, participarão de uma entrevista de 90 minutos liderada por ninguém mais, ninguém menos, que Oprah Winfrey! Segundo informações da People, o programa especial irá ao ar no dia 7 de março. Em comunicado, o CBS, canal responsável, informou os detalhes:

Winfrey irá falar com Meghan, a Duquesa de Sussex, em uma ampla entrevista, cobrindo tudo, desde entrar na vida da realeza, casamento, maternidade, trabalho filantrópico e até como ela está lidando com a vida sob intensa pressão pública. Mais tarde, as duas se juntam ao príncipe Harry enquanto falam sobre sua mudança para os Estados Unidos e suas esperanças e sonhos futuros para sua família em expansão.

Além disso, como já havia sido anunciado em 2019, Harry se juntou a Oprah para realizar um documentário sobre saúde mental para a AppleTV+ e que irá estrear na primavera do hemisfério norte, ou seja, no outono aqui no Brasil. A ideia é mostrar o espírito humano lutando contra os lugares mais sombrios.

Vale citar que Oprah é amiga do casal! A apresentadora marcou presença no casamento dos dois e, hoje em dia, é vizinha deles em Montecito, na Califórnia. Recentemente, Oprah até mesmo citou a sua amiga M ao falar sobre um café orgânico que havia recebido - e que não deixou a família real feliz.