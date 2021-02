Morre Izael Caldeira, músico do Demônios da Garoa, vítima de Covid-19

16/02/2021 | 07:10



Morreu no dia 15 de fevereiro o músico Izael Caldeira, integrante do grupo Demônios da Garoa, vítima de Covid-19. A notícia foi informada pela banda na rede social com o seguinte comunicado:

É com profunda tristeza e com nossos corações completamente apertados que comunicamos a todos o falecimento do nosso amado irmão #IZAEL ainda sem acreditar que perdemos uma das vozes mais lindas desse país, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades. Obrigado por tudo Iza. Que DEUS em sua infinita bondade possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e fãs. Descanse em Paz e com um trecho de uma música que o Senhor gravou lindamente nos despedimos: SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ QUE MARAVILHA VIVER.

Ainda segundo a banda, Izael estava internado desde o começo de fevereiro. Ele completou 79 anos de idade no último dia 27 de janeiro.

Izael passou a fazer parte do grupo em 1999 e tocava timba, além de cantar. Não era integrante da formação inicial da banda, que vai completar 78 anos de existência no próximo dia 23.

O músico deixa mulher, cinco filhos, nove netos e um bisneto.