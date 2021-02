15/02/2021 | 12:10



Ana Maria Braga entrou no clima de Carnaval! A apresentadora apareceu com uma maquiagem carnavalesca no programa Mais Você desta segunda-feira, dia 15, e ganhou vários comentários dos internautas.

Ana escolheu uma maquiagem com muito brilho nos olhos e até mesmo nas sobrancelhas. Além disso, a apresentadora ainda vestiu um look prateado e brilhante. No Twitter, Ana Maria dividiu a opinião do público:

Ana Maria Braga acaba de salvar o Carnaval #MaisVocê

Fiquei perdido se era #MaisVoce ou #RUPAULSDRAGRACE só eu?

NaMaria servindo @hauslabs eu ameeeeei #MaisVoce

A Namaria hoje tá só a galera da Capital esperando a apresentação dos tributos#MaisVocê