Com show de Jimmy Butler, Heat derrota Rockets e vence a quarta seguida na NBA

12/02/2021 | 08:07



Atual vice-campeão da NBA, o Miami Heat está voltando à boa forma nesta temporada regular. Na rodada de quinta-feira, o time da Flórida confirmou a boa fase e confirmou a sua quarta vitória consecutiva ao derrotar o Houston Rockets por 101 a 94, mesmo jogando no ginásio Toyota Center, em Houston. Os derrotados, por sua vez, já acumulam quatro derrotas em sequência.

Jimmy Butler foi o grande nome do jogo com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 27 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Além disso, vieram dele as cestas importantes do Heat nos momentos de dificuldades na partida. Outro atleta importante foi Bam Adebayo. Discreto no início, flertou com um "triple-double": 10 pontos, 13 rebotes e oito assistências.

Cristian Wood, machucado, segue fazendo muita falta para os Rockets. Ainda assim, DeMarcus Cousins fez uma grande partida - o pivô fez 16 pontos e pegou 11 rebotes. John Wall também foi fundamental contribuindo com 17 pontos, seis rebotes e sete assistências.

Na Califórnia, com mais um grande desempenho, Stephen Curry foi o diferencial na vitória do Golden State Warriors sobre o Orlando Magic por 111 a 105. O astro fechou o jogo com 40 pontos, acertando nada menos que 10 bolas de 3 três. De quebra, ainda contribuiu com oito rebotes, cinco assistências e quatro roubos de bola.

O principal nome no Magic acabou sendo Nikola Vucevic. O pivô suíço registrou 25 pontos e 13 rebotes, sendo outro a alcançar dois dígitos em dois fundamentos. Ambos com 20 pontos, Terrence e Dwayne Bacon também estiveram bem pela franquia da Flórida.

Também na Costa Oeste, o Portland Trail Blazers venceu o Philadelphia 76ers em um jogo apertado pelo placar de 118 a 114. Esta foi a quarta vitória conquistada pelo time do Oregon nos últimos cinco jogos, colocando a equipe na quinta posição da Conferência Oeste.

Damian Lillard foi o cestinha dos Blazers, anotando 30 pontos e distribuindo sete assistências. Carmelo Anthony foi outro destaque. Saindo do banco, o veterano marcou 24 pontos, sendo 17 deles no último quarto, incluindo os lances livres que decidiram a partida.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Houston Rockets 94 x 101 Miami Heat

Boston Celtics 120 x 106 Toronto Raptors

Detroit Pistons 95 x 111 Indiana Pacers

Golden State Warriors 111 x 105 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 118 x 114 Philadelphia 76ers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x New York Knicks

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Boston Celtics x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Orlando Magic