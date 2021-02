São Caetano reabre escolas municipais após 11 meses

Do Diário do Grande ABC



12/02/2021 | 07:00



Depois das escolas particulares, que retomaram aulas presenciais no dia 1º de fevereiro, e as estaduais, que reabriram os portões na segunda-feira, ontem foi a vez de os colégios municipais de São Caetano voltarem a receber alunos depois de 11 meses fechados em razão da pandemia. O retorno é opcional, já que as atividades continuam sendo oferecidas remotamente.

Nas demais cidades da região, o retorno das escolas particulares será no dia 18 de fevereiro e das públicas, em 1º de março, com exceção de Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que só reabrem os colégios municipais em 5 de abril.

O retorno da rede municipal de São Caetano acabou com a ansiedade de milhares de estudantes, ávidos para retomarem o convívio com professores e colegas. Ontem abriram as portas escolas da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, além da educação profissional técnica e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A volta é gradual, em sistema de rodízio (com no máximo 35% da capacidade) e mediante o cumprimento do protocolo de retomada da educação, que estabelece série de medidas para a proteção. “Organizamos a volta às aulas presenciais com muita cautela, tomando todas as precauções para preservar pais, alunos, professores e toda a comunidade escolar”, observou o prefeito Tite Campanella (Cidadania), que visitou a EMEFM (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio) Oscar Niemeyer, no bairro Oswaldo Cruz.

“O retorno da educação é muito importante para todos. Estamos fazendo isso em segurança, seguindo um amplo protocolo de proteção discutido com profissionais da saúde. Mas, para aqueles que ainda não se sentem seguros, manteremos as atividades on-line e impressa para que sigam estudando em casa”, reforçou o secretário municipal de Educação, Fabricio Coutinho.