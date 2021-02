Santo André amplia área de embarque na Estação Celso Daniel

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021 | 00:01



A Prefeitura de Santo André realiza obra na Rua Itambé, ao lado da Estação Prefeito Celso Daniel da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que vai resolver problema crônico de mobilidade urbana na cidade. Nova área de embarque e de desembarque de passageiros está em construção, possibilitando que as faixas de rolamento de veículos não fiquem comprometidas pela parada irregular dos carros. Com a intervenção, a capacidade de veículos vai triplicar, passando das atuais cinco para 15 vagas. O custo da obra, que deve ficar pronta em abril, é de R$ 680 mil.



Para a ampliação desta área de embarque e desembarque foi utilizado um trecho de aproximadamente 80 metros do terreno que pertencente à CPTM, que fica ao lado da entrada da estação, e que vai possibilitar a liberação das faixas de rolamento da via e eliminar o trânsito que formava no local. Para a execução dos serviços foi necessária a demolição de duas construções existentes, além da requalificação deste terreno para a criação da nova área.



A expectativa do prefeito Paulo Serra (PSDB) é a de que a obra solucione de vez o congestionamento. “Estamos resolvendo mais um problema histórico em nossa cidade. Circulam por esta via aproximadamente 2.000 veículos por hora nos horários de pico, com certeza essa intervenção vai melhorar a fluidez no tráfego e, consequentemente, melhorar a mobilidade da região central”, destacou o chefe do Executivo andreense, que esteve no local para vistoriar a obra.



Todo o trecho da Rua Itambé, que compreende a Estação Prefeito Celso Daniel, terá gradis instalados para ordenar o trajeto, permitindo que os pedestres utilizem travessia elevada que será instalada em frente à entrada da estação, separando os veículos dos pedestres. O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) projeta ganho de 50% na fluidez do trafego nos horários de pico e de 90% nos demais períodos.



A Rua Itambé concentra alto fluxo de embarque e desembarque de passageiros que utilizam transporte individual por aplicativo, além da grande circulação de pedestres para acessar a estação de trem e também para os que fazem a integração com o sistema de transporte público.