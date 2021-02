Idosos conectados: apps que já fazem parte da rotina da terceira idade

Da Redação, com assessoria





10/02/2021



Com muitos idosos em casa por conta da pandemia de covid-19, a tecnologia tem ajudado milhares de aposentados em tarefas do dia a dia. Além de aproximá-los da família por meio de chamadas de vídeos, por exemplo, é possível encontrar soluções que auxiliam em atividades rotineiras, como transferir dinheiro, organizar rotina de medicamentos, marcar consultas médicas e até fazer atividades físicas. A seguir, você conhece quatro aplicativos que já fazem parte da rotina da terceira idade. Confira!

Tutorial para conhecer novas tecnologias

Algumas pessoas mais velhas não têm tanta facilidade para mexer em produtos tecnológicos, por isso podem precisar de uma ajuda. O iDosos oferece esse “empurrãozinho”, promovendo tutoriais interativos que explicam as funções básicas de um smartphone. Há também narração em áudio com o passo a passo. Disponível gratuitamente para Android.

Lembrete de todas as senhas e acessos

Não importa a idade, decorar senhas pode ser um grande desafio. O LastPass surgiu como uma forma de organizar logins em um só lugar. O acesso é criptografado e só o usuário consegue entrar, então a segurança é grande. Está disponível para Android e iOS.

Crédito consignado seguro e online

A Prestho criou um aplicativo de crédito consignado personalizado para pessoas acima de 60 anos. A tecnologia foi desenvolvida para ajudar o idoso a se sentir à vontade no mundo digital, com diferenciais como fontes maiores, linguagem adaptada para o público, cores, personalização no canal de atendimento, navegação fácil, dicas de saúde, alerta de golpes e educação financeira. No aplicativo para Android e iOS, o usuário consegue ter acesso facilitado para simular e contratar um empréstimo ou solicitar um cartão de crédito consignado sem interferência de outra pessoa e sem precisar se locomover até o banco.

Agenda e notificações virtuais

O MyTherapy é um aplicativo para Android e iOS que ajuda a administrar o uso de medicamentos e o agendamento de consultas médicas. Ele envia lembretes sobre os horários e orienta também sobre o tempo recomendado para realizar atividades físicas. É possível gerenciar o plano de saúde, incluir sintomas clínicos e ficar ciente sobre o tempo de duração desses efeitos. Para idosos que desejam apenas o módulo de acompanhamento sobre administração médica, existe o “Caixa de Remédios” que avisa a quantidade que deve ser ingerida.