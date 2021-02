Municípios antecipam aplicação de vacinas em idosos acima de 85 anos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 00:01



Santo André, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra antecipam a vacinação contra Covid-19 em pessoas com idades entre 85 e 89 anos, que estava prevista para começar segunda-feira.



De hoje até sexta-feira será feita a imunização para essa faixa etária em São Caetano. De acordo com a Prefeitura, além do drive-thru, montado na frente do Teatro Paulo Machado de Carvalho, na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, haverá aplicação nas unidades de saúde. É necessário realizar agendamento por meio do site www.coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.



Santo André estima ter 6.000 munícipes nessa faixa etária. Amanhã os que estão acamados começam a ser vacinados. Para os demais, a aplicação será no sábado e domingo, em sistema drive-thru montado em três espaços: Paço Municipal (Praça IV Centenário), Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de Maio) e Craisa (acesso no portão 5 pela Rua Varsóvia). É preciso agendar no site psa.santoandre.br/vacinacovid.



Em Diadema, as doses serão disponibilizadas entre amanhã e sexta-feira. De acordo com a Prefeitura, funcionários começam hoje a entrar em contato com os 2.208 moradores desta faixa etária que estão cadastrados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Se o idoso não possuir cadastro, ele ou um responsável deverá ir até a unidade de saúde mais próxima de sua casa, com documentos pessoais e comprovante de endereço, para realizar o agendamento no local.



Rio Grande da Serra se antecipou, iniciou ontem a imunização desta faixa etária e já vacinou 38 dos 105 moradores entre 85 e 89 anos.



Em São Bernardo, são 4.500 habitantes nesta faixa etária. A previsão de início é segunda-feira, mas está condicionada ao recebimento de novas vacinas. Em Ribeirão Pires, a imunização de idosos entre 85 e 89 anos também inicia na segunda-feira, assim como em Mauá, que planeja imunizar 1.200 pessoas.



A região deve receber hoje ao menos 32.287 doses da Coronavac. Santo André ficará com 16.808; São Caetano terá 7.126; Diadema 5.626; Ribeirão 2.287; e Rio Grande da Serra 440. São Bernardo e Mauá não informaram a quantidade.



O Grande ABC já recebeu 107.220 doses, sendo 31.870 para Santo André, 31.920 a São Bernardo, 13.250 a São Caetano, 12.720 a Mauá, 11,9 mil a Diadema, 4.420 para Ribeirão Pires, e 1.140 para Rio Grande da Serra. Desse total, 80.881 foram aplicadas.