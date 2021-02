Famílias reconhecem em foto na Estrada do Sal adolescentes desaparecidos

Bia Moço

09/02/2021 | 19:17



Atualizado às 20h10

Seis jovens desapareceram nesta segunda-feira (8), por volta das 3h, em Mauá. Taiane Souza de Lima, 14 anos, Enzo Cardoso Mariano, 15, Wellington Carvalho Maia, 14, Thiago Caldas Lyra, 15, e Luis Guilherme Franco, 15, esses dois últimos são de Campinas. Um sexto jovem da Praia Grande, ainda não identificado, estaria com o grupo. Eles teriam saído para uma “missão”, determinada por uma pessoa a quem denominam como “mestre”.

Segundo familiares, eles fazem parte de uma seita secreta e teriam de “levar a palavra de Deus” adiante. Na tarde desta terça-feira (8), um ciclista fotografou os adolescentes caminhando na mata da Estrada do Sal, em São Bernardo. O caminho passa por Ribeirão Pires e vai até Paranapiacaba. De acordo com depoimento para a polícia, o ciclista questinou o grupo, que teria dito que voltaria para casa apenas no sábado. As famílias reconheceram os filhos nas imagens.

Segundo a polícia, um sexto colega – cuja identidade foi preservada por segurança –, desistiu de participar da missão e estaria sendo ameaçado pelo líder do grupo, o “mestre”. O jovem mostrou aos agentes, assim como aos familiares dos amigos, mensagens trocadas entre ele e o demais integrantes da seita. Nas conversas, um dos jovens, que desconfiam ser Enzo, foi quem deu as orientações aos colegas. Ele escreveu que os menores deveriam ir até Mauá, de trem, informando que depois iriam para Rio Grande da Serra, seguindo até a Praia Grande, no Litoral Paulista.

O grupo combina ainda formas de enganar familiares e a polícia, dizendo que ninguém os acharia, pois dariam informações erradas e confundiriam as investigação. Um dos jovens instrui ainda os colegas a deixarem cartas aos pais que auxiliassem nesse processo. De acordo com o relato dos familiares, feito em boletins de ocorrência, os cinco jovens sumiram na madrugada e deixaram cartas parecidas, dizendo que foram embora, mas que estavam bem, pedindo ainda que não se preocupassem, pois voltariam. No entanto, nenhum deles deu sinais do destino.

O pai de Thiago registrou boletim de ocorrência em Campinas, este, com mais informações. Segundo Alvaro Justino Lyra, 57, o filho e o amigo Luis teriam fugido de casa, mas que já haviam informado possibilidade da ação. O pai explica que os meninos são integrantes da Igreja Congregação Cristã do Brasil e que foram batizados há cerca de dois meses. Desde então, Thiago teria dito que “sairira de casa” para “pregar a palavra de Deus”. Os pais, por sua vez, acharam que a declaração “seria brincadeira”, sendo surpreendidos com a fuga dos meninos.

O caso será investigado pelo setor de homicídios, que também apura desaparecimentos na região.