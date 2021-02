Dia da Internet Segura: 5 dicas para uma navegação tranquila

Da Redação, com assessoria

09/02/2021



Com o propósito de promover reflexões sobre a utilização da web, a Rede Insafe na Europa criou o Dia da Internet Segura (Safer Internet Day), comemorado hoje (9). A iniciativa, presente em mais de 140 países, visa unir diversos agentes públicos e privados para desenvolver uma cultura do uso responsável e ético da internet em casa e nos mais variados ambientes.

Com objetivo de valorizar o uso seguro da navegação nas redes, Eduardo Magrani, sócio do Demarest Advogados e presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados (INPD), dá algumas orientações para aproveitar todos os benefícios da internet com segurança. Confira!

1. Mantenha suas senhas atualizadas e troque-as com frequência. Um bom período é a cada seis meses.

2. Prefira senhas que combinem letras maiúsculas e minúsculas, números e algarismos especiais. Lembre-se: não use o nome do seu pet ou sua data de nascimento como senha!

3. Ao fazer uma postagem em redes sociais, verifique se não está revelando mais do que o necessário. Tenha atenção a reflexos e detalhes em fotos para que elas não mostrem senhas, dados privados, outras pessoas em momentos íntimos.

4. Antes de navegar pelos sites e aceitar todos os cookies, busque entender quais são necessários e desejáveis por você, dependendo dos seus objetivos e da segurança oferecida por cada plataforma digital.

5. Faça uso de mecanismos para proteger sua privacidade sempre que puder, como o VPN, que é a sigla em inglês para “Rede Virtual Privada”, e cria um túnel seguro entre seu dispositivo e a internet.