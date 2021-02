Sasha Meneghel fica noiva de João Figueiredo, mostra detalhes do pedido e famosos parabenizam o casal

09/02/2021 | 07:10



Sasha Meneghel está noiva! A filha de Xuxa Meneghel revelou a novidade aos seus fãs por meio do Instagram na noite de segunda-feira, dia 8, contando que João Figueiredo, com quem ela namora desde 2019, fez o pedido - e ela disse sim. Mostrando detalhes de como foi o momento a dois, Sasha escreveu na legenda do post: 07-11-2020. I will say yes to you for the rest of my life ! Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida. A parte em inglês quer dizer que ela vai falar sim para ele o resto de sua vida. Lindo, né?

João Figueiredo também mostrou alguns detalhes do pedido. Na legenda dos cliques, ele escreveu: Ela disse sim. 07/11/20 - prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor.

E é claro que com a novidade diversos famosos parabenizaram o casal. Bruna Marquezine, amiga de infância de Sasha, foi uma delas, escrevendo nas fotos postadas por Sasha: Que Deus abençoe, guie e proteja vocês dois! Amo te ver feliz assim. Já nas imagens divulgadas por João Figueiredo ela escreveu: Deus te ama muito mesmo, viu, meu querido kkkkkkk é pra agradecer todo dia por essa benção aí.

Yasmin Brunet, que se casou recentemente no Havaí com Gabriel Medina, também mandou um recado: Que Deus abençoe vocês!!! Que Deus guarde e proteja vocês sempre.

Deborah Secco foi outra que fez questão de mandar seu recado: Muito amor pra vocês!!!.

Junno Andrade, namorado de Xuxa, comemorou com Sasha o pedido de casamento: Yeeeessssss!!! Um mundo de felicidade proceis!!!.